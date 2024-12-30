مواعيد القطارات اليوم الإثنين 30-12-2024 من القاهرة للمحافظات

مواعيد القطارات اليوم.. في منتصف الأسبوع، يتزايد اهتمام المواطنين اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024، بالحصول على معلومات دقيقة حول مواعيد القطارات اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024، حيث يسعى العديد منهم للتخطيط لرحلاتهم بين القاهرة والمحافظات، ويشهد القطارات إقبالاً كبيراً من المسافرين الذين يعتمدون على وسائل النقل العامة للوصول إلى وجهاتهم، سواء كانت للعمل أو لقضاء احتياجاتهم اليومية.

ومع كثرة الأسئلة حول مواعيد القطارات، تحرص هيئة سكك حديد مصر على توفير التوقيتات بشكل منتظم، لتسهيل حركة السفر وضمان راحة الركاب في هذا اليوم المزدحم، وفى هذا السياق ينشر موقع الموجز في التقرير التالي مواعيد القطارات اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 فى القاهرة للمحافظات.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطارات الفيوم - القاهرة

ينطلق قطار رقم 141 من نوع قطار روسي من محطة قطار الفيوم الساعة 4:30 صباحًا، ويصل محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 7:30 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 1109 من نوع قطار مكيف روسي من محطة قطار الفيوم الساعة 5:50 صباحًا، ويصل محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 8:35 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 1111 من نوع قطار روسي من محطة قطار الفيوم الساعة 12:50 ظهرًا، ويصل محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 3:10 عصرًا.

مواعيد قطارات القاهرة - الفيوم

ينطلق قطار رقم 142 من نوع قطار روسي من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 8:45 صباحًا ويصل محطة قطار الفيوم الساغة الساعة 11:50 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 1110 من نوع قطار روسي من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 3:40 عصرًا ويصل محطة قطار الفيوم الساغة الساعة 6:05 مساءً.

ينطلق قطار رقم 196 من نوع قطار مكيف روسي من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 7:35 مساءً ويصل محطة قطار الفيوم الساغة الساعة 10:00 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطارات المنيا القاهرة

ينطلق قطار رقم 1013 من نوع قطار روسي من محطة قطارات المنيا في الساعة 12:35 منتصف الليل، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 3:55 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 1007 من نوع قطار خدمة خاصة من محطة قطارات المنيا في الساعة 1:05 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 4:05 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 2015 من نوع قطار مكيف مطور من محطة قطارات المنيا في الساعة 1:20 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 4:20 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 977 من نوع قطار خدمة خاصة من محطة قطارات المنيا في الساعة 1:55 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 5:00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 2031 من نوع قطار تالجو من محطة قطارات المنيا في الساعة 4:00 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 7:00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 1015 من نوع قطار روسي من محطة قطارات المنيا في الساعة 4:10 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 8:25 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 185 من نوع قطار مكيف روسي من محطة قطارات المنيا في الساعة 4:25 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 9:10 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 973 من نوع قطار روسي من محطة قطارات المنيا في الساعة 4:37 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 9:15 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 1009 من نوع قطار مكيف روسي من محطة قطارات المنيا في الساعة 4:55 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 8:05 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 997 من نوع قطار خدمة خاصة من محطة قطارات المنيا في الساعة 6:30 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 9:50 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 187 من نوع قطار روسي من محطة قطارات المنيا في الساعة 7:00 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 10:45 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 89 من نوع قطار مكيف مطور من محطة قطارات المنيا في الساعة 7:40 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 11:15 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 989 من نوع قطار مكيف مطور من محطة قطارات المنيا في الساعة 8:25 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 11:35 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 165 من نوع قطار روسي من محطة قطارات المنيا في الساعة 8:50 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 1:55 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 971 من نوع قطار مكيف من محطة قطارات المنيا في الساعة 9:15 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 1:05 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 1011 من نوع قطار روسي من محطة قطارات المنيا في الساعة 9:55 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 1:15 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 91 من نوع قطار روسي من محطة قطارات المنيا في الساعة 11:00 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 2:50 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 871 من نوع قطار مكيف روسي من محطة قطارات المنيا في الساعة 11:50 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 4:10 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 987 من نوع قطار مكيف من محطة قطارات المنيا في الساعة 12:20 ظهرًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 3:35 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 833 من نوع قطار روسي من محطة قطارات المنيا في الساعة 12:30 ظهرًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 5:10 مساءً.

ينطلق قطار رقم 3025 من نوع قطار مكيف روسي من محطة قطارات المنيا في الساعة 1:35 ظهرًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 4:40 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 937 من نوع قطار خدمة خاصة من محطة قطارات المنيا في الساعة 2:00 عصرًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 5:30 مساءً.

ينطلق قطار رقم 159 من نوع قطار روسي من محطة قطارات المنيا في الساعة 2:15 عصرًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 6:50 مساءً.

ينطلق قطار رقم 3503 من نوع قطار مكيف روسي من محطة قطارات المنيا في الساعة 2:25 عصرًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 7:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 891 من نوع قطار مكيف روسي من محطة قطارات المنيا في الساعة 2:30 عصرًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 5:35 مساءً.

ينطلق قطار رقم 2011 من نوع قطار خدمة خاصة من محطة قطارات المنيا في الساعة 2:55 عصرًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 6:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 157 من نوع قطار روسي من محطة قطارات المنيا في الساعة 3:30 عصرًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 7:40 مساءً.

ينطلق قطار رقم 981 من نوع قطار خدمة خاصة من محطة قطارات المنيا في الساعة 4:25 عصرًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 7:35 مساءً.

ينطلق قطار رقم 975 من نوع قطار روسي من محطة قطارات المنيا في الساعة 4:45 عصرًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 9:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 979 من نوع قطار مكيف روسي من محطة قطارات المنيا في الساعة 5:20 مساءً، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 9:20 مساءً.

ينطلق قطار رقم 81 من نوع قطار مكيف روسي من محطة قطارات المنيا في الساعة 5:35 مساءً، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 10:15 مساءً.

ينطلق قطار رقم 983 من نوع قطار خدمة خاصة من محطة قطارات المنيا في الساعة 6:25 مساءً، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 9:40 مساءً.

ينطلق قطار رقم 935 من نوع قطار خدمة خاصة من محطة قطارات المنيا في الساعة 7:00 مساءً، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 10:30 مساءً.

ينطلق قطار رقم 3007 من نوع قطار مكيف روسي من محطة قطارات المنيا في الساعة 7:15 مساءً، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 11:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 1007 من نوع قطار روسي من محطة قطارات المنيا في الساعة 11:20 مساءً، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 2:30 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 163 من نوع قطار روسي من محطة قطارات المنيا في الساعة 11:45 مساءً، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 4:10 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 2013 من نوع قطار مكيف روسي من محطة قطارات المنيا في الساعة 11:59 مساءً، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 3:05 صباحًا.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطارات القاهرة المنيا

ينطلق قطار رقم 1010 من نوع قطار روسي من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 12:05 منتصف الليل، ويصل إلى المنيا الساعة 3:35 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 3006 من نوع قطار مكيف روسي من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 12:50 منتصف الليل، ويصل إلى المنيا الساعة 4:10 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 934 من نوع قطار خدمة خاصة من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 1:15 صباحًا، ويصل إلى المنيا الساعة 4:35 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 3502 من نوع قطار مكيف روسي من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 1:30 صباحًا، ويصل إلى المنيا الساعة 5:15 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 974 من نوع قطار روسي من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 5:20 صباحًا، ويصل إلى المنيا الساعة 10:05 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 1006 من نوع قطار روسي من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 6:00 صباحًا، ويصل إلى المنيا الساعة 9:35 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 978 من نوع قطار مكيف روسي من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 6:30 صباحًا، ويصل إلى المنيا الساعة 10:40 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 998 من نوع قطار خدمة خاصة من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 7:00 صباحًا، ويصل إلى المنيا الساعة 10:45 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 991 من نوع قطار مكيف روسي من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 7:30 صباحًا، ويصل إلى المنيا الساعة 11:05 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 1008 من نوع قطار مكيف روسي من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 9:00 صباحًا، ويصل إلى المنيا الساعة 1:25 مساءً.

ينطلق قطار رقم 91 من نوع قطار مكيف مطور من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 9:50 صباحًا، ويصل إلى المنيا الساعة 2:15 مساءً.

ينطلق قطار رقم 2030 من نوع قطار تالجو من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 10:00 صباحًا، ويصل إلى المنيا الساعة 1:25 مساءً.

ينطلق قطار رقم 955 من نوع قطار مكيف روسي من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 10:40 صباحًا، ويصل إلى المنيا الساعة 2:40 مساءً.

ينطلق قطار رقم 989 من نوع قطار مكيف مطور من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 11:00 صباحًا، ويصل إلى المنيا الساعة 3:15 مساءً.

ينطلق قطار رقم 971 من نوع قطار مكيف من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 1:05 ظهرًا، ويصل إلى المنيا الساعة 4:55 مساءً.

ينطلق قطار رقم 1012 من نوع قطار روسي من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 1:25 ظهرًا، ويصل إلى المنيا الساعة 4:40 مساءً.

ينطلق قطار رقم 81 من نوع قطار مكيف روسي من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 2:20 ظهرًا، ويصل إلى المنيا الساعة 6:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 935 من نوع قطار روسي من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 2:30 ظهرًا، ويصل إلى المنيا الساعة 6:15 مساءً.

ينطلق قطار رقم 987 من نوع قطار خدمة خاصة من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 3:30 ظهرًا، ويصل إلى المنيا الساعة 6:55 مساءً.

ينطلق قطار رقم 973 من نوع قطار روسي من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 4:50 مساءً، ويصل إلى المنيا الساعة 8:25 مساءً.

ينطلق قطار رقم 161 من نوع قطار روسي من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 5:00 مساءً، ويصل إلى المنيا الساعة 8:35 مساءً.

ينطلق قطار رقم 985 من نوع قطار مكيف روسي من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 6:15 مساءً، ويصل إلى المنيا الساعة 9:30 مساءً.

ينطلق قطار رقم 991 من نوع قطار مكيف روسي من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 7:15 مساءً، ويصل إلى المنيا الساعة 10:30 مساءً.

ينطلق قطار رقم 1997 من نوع قطار روسي من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 8:10 مساءً، ويصل إلى المنيا الساعة 11:40 مساءً.

ينطلق قطار رقم 941 من نوع قطار روسي من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 9:30 مساءً، ويصل إلى المنيا الساعة 12:40 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 2014 من نوع قطار مكيف روسي من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 10:10 مساءً، ويصل إلى المنيا الساعة 1:15 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 987 من نوع قطار مكيف روسي من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 11:00 مساءً، ويصل إلى المنيا الساعة 3:25 صباحًا.

مواعيد القطارات اليوم

أسعار تذاكر قطارات الفيوم القاهرة والعكس

سعر تذكرة قطار الفيوم - القاهرة والعكس من نوع قطار مكيف روسي هو 60 جنيهًا.

سعر تذكرة قطار الفيوم - القاهرة والعكس من نوع قطار روسي هو 30 جنيهًا.

أسعار تذاكر قطارات القاهرة المنيا والعكس

سعر تذكرة قطار روسي من المنيا إلى القاهرة والعكس: 45 جنيه.

سعر تذكرة قطار روسي مكيف من المنيا إلى القاهرة والعكس: 85 جنيه.

سعر تذكرة قطار مكيف من المنيا إلى القاهرة والعكس: تتراوح بين 70 و 90 جنيه.

سعر تذكرة قطار مكيف مطور من المنيا إلى القاهرة والعكس: تتراوح بين 115 و 155 جنيه.

سعر تذكرة قطار تالجو من المنيا إلى القاهرة والعكس: تتراوح بين 250 و 350 جنيه.

سعر تذكرة قطار خدمة خاصة من المنيا إلى القاهرة والعكس: تتراوح بين 115 و 155 جنيه.

مواعيد القطارات اليوم

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