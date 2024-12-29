مواعيد القطارات اليوم.. أعلنت هيئة السكة الحديد، عن مواعيد القطارات التي ستنطلق من القاهرة إلى عدة وجهات في مختلف أنحاء البلاد اليوم، الأحد 29 ديسمبر 2024.

مع بداية الأسبوع، يستعد العديد من المواطنين للسفر إلى مختلف المحافظات المصرية لقضاء أوقات العطلة أو العودة إلى أسرهم.

مواعيد القطارات اليوم في مصر

وفى هذا السياق ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي مواعيد القطارات اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 من القاهرة للمحافظات.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطار التالجو على خط “القاهرة - الإسكندرية”

ينطلق قطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8:00 صباحًا ويصل الإسكندرية الساعة 10:30 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 2023 من القاهرة الساعة 2:00 ظهرًا ويصل الإسكندرية الساعة 4:30 مساءً.

ينطلق قطار رقم 2022 من الإسكندرية الساعة 5:50 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهرًا ويصل القاهرة الساعة 4:30 مساءً.

ينطلق قطار رقم 2027 من القاهرة الساعة 7:00 مساءً ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساءً.

ينطلق قطار رقم 2026 من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءً ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساءً.

مواعيد قطار تالجو على خط «القاهرة - أسوان»

ينطلق قطار رقم 2030 من القاهرة الساعة 7:00 مساءً ويصل أسوان الساعة 6:40 صباح اليوم التالي.

ينطلق قطار رقم 2031 من أسوان الساعة 7:00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 6:50 صباحًا.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطارات منيا القمح - القاهرة

من منيا القمح إلى القاهرة:

ينطلق قطار رقم 944 (قطار مختلط) من منيا القمح الساعة 6:04 صباحًا ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 7:20 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 946 (قطار مكيف روسي) من منيا القمح الساعة 6:49 صباحًا ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 7:55 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 952 (قطار مكيف روسي) من منيا القمح الساعة 8:43 صباحًا ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 10:00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 186 (قطار مكيف روسي) من منيا القمح الساعة 11:50 صباحًا ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 1:30 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 954 (قطار مكيف روسي) من منيا القمح الساعة 2:32 عصرًا ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 3:50 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 956 (قطار مكيف روسي) من منيا القمح الساعة 4:37 عصرًا ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 5:45 مساءً.

ينطلق قطار رقم 3016 (قطار مكيف روسي) من منيا القمح الساعة 6:20 مساءً ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 7:20 مساءً.

ينطلق قطار رقم 594 (قطار محسن) من منيا القمح الساعة 6:52 مساءً ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 8:15 مساءً.

ينطلق قطار رقم 960 (قطار محسن) من منيا القمح الساعة 9:57 مساءً ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 11:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 962 (قطار مكيف روسي) من منيا القمح الساعة 11:30 مساءً ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 12:40 منتصف الليل.

مواعيد القطارات اليوم

من القاهرة إلى منيا القمح

ينطلق قطار رقم 3015 (قطار مكيف روسي) من محطة مصر برمسيس الساعة 4:50 صباحًا ويصل منيا القمح الساعة 5:53 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 593 (قطار محسن) من محطة مصر برمسيس الساعة 5:00 صباحًا ويصل منيا القمح الساعة 6:16 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 941 (قطار مختلط روسي) من محطة مصر برمسيس الساعة 5:15 صباحًا ويصل منيا القمح الساعة 6:37 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 945 (قطار مكيف روسي) من محطة مصر برمسيس الساعة 6:10 صباحًا ويصل منيا القمح الساعة 7:12 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 1113 (قطار مكيف روسي) من محطة مصر برمسيس الساعة 7:25 صباحًا ويصل منيا القمح الساعة 8:57 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 185 (قطار مكيف روسي) من محطة مصر برمسيس الساعة 9:10 صباحًا ويصل منيا القمح الساعة 10:10 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 951 (قطار محسن) من محطة مصر برمسيس الساعة 11:30 صباحًا ويصل منيا القمح الساعة 12:51 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 955 (قطار مكيف روسي) من محطة مصر برمسيس الساعة 2:40 مساءً ويصل منيا القمح الساعة 3:53 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 957 (قطار مختلط) من محطة مصر برمسيس الساعة 3:40 مساءً ويصل منيا القمح الساعة 4:58 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 961 (قطار مكيف روسي) من محطة مصر برمسيس الساعة 5:40 مساءً ويصل منيا القمح الساعة 6:43 مساءً.

ينطلق قطار رقم 959 (قطار مكيف روسي) من محطة مصر برمسيس الساعة 7:50 مساءً ويصل منيا القمح الساعة 9:05 مساءً.

ينطلق قطار رقم 339 (قطار محسن) من محطة مصر برمسيس الساعة 8:40 مساءً ويصل منيا القمح الساعة 10:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 963 (قطار محسن) من محطة مصر برمسيس الساعة 9:45 مساءً ويصل منيا القمح الساعة 11:00 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط «القاهرة - الإسكندرية»

ينطلق قطار رقم 903 مكيف من القاهرة الساعة 6:00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 905 مكيف من القاهرة الساعة 9:00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 901 مكيف من القاهرة الساعة 8:10 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 911 مكيف من القاهرة الساعة 10:00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 913 مكيف من القاهرة الساعة 12:30 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 917 مكيف من القاهرة الساعة 2:00 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 919 مكيف من القاهرة الساعة 2:25 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 915 مكيف من القاهرة الساعة 3:35 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 921 مكيف من القاهرة الساعة 6:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 925 مكيف من القاهرة الساعة 5:10 مساءً.

ينطلق قطار رقم 923 مكيف من القاهرة الساعة 6:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 931 مكيف من القاهرة الساعة 8:15 مساءً.

ينطلق قطار رقم 1203 روسي من القاهرة الساعة 1:25 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 23 روسي من القاهرة الساعة 4:30 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 3023 ثالثة مكيفة من القاهرة الساعة 5:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 3009 ثالثة مكيفة من القاهرة الساعة 7:10 مساءً.

ينطلق قطار رقم 3022 ثالثة مكيفة من المنصورة الساعة 7:15 مساءً.

ينطلق قطار رقم 934 مكيف من الإسكندرية الساعة 10:15 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم

أسعار تذاكر قطارات القاهرة - منية القمح والعكس

تتراوح أسعار تذاكر قطار منية القمح - القاهرة والعكس من نوع قطار مختلط بين 10 إلى 35 جنيه.

تتراوح أسعار تذاكر قطار منية القمح - القاهرة والعكس من نوع قطار مختلط روسي بين 20 إلى 25 جنيه.

سعر تذكرة قطار منية القمح - القاهرة والعكس من نوع قطار مكيف روسي يبلغ 25 جنيه.

سعر تذكرة قطار منية القمح - القاهرة والعكس من نوع قطار محسن هو 10 جنيه.

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