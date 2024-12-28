مواعيد القطارات اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 المكيفة والتالجو والروسية

مواعيد القطارات .. شهدت عمليات البحث عن مواعيد القطارات اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، ارتفاعًا كبيرًا، خاصةً للقطارات المتجهة من وجه بحري إلى وجه قبلي والعكس.

نقدم مواعيد قطارات التالجو والمكيفة والروسي، من خلال موقع "الموجز"، كما أعلنتها هيئة السكة الحديد.

مواعيد القطارات اليوم من القاهرة - الإسكندرية (تالجو)

- القطار رقم 2025: من القاهرة الساعة 8 صباحًا، وصولًا للإسكندرية الساعة 10:30 صباحًا.

- القطار رقم 2023: من القاهرة الساعة 2 ظهرًا، وصولًا للإسكندرية الساعة 4:30 مساء.

- القطار رقم 2022: من الإسكندرية الساعة 5:50 مساء، وصولًا للقاهرة الساعة 7:20 مساء.

- القطار رقم 2024: من الإسكندرية الساعة 2 ظهرًا، وصولًا للقاهرة الساعة 4:30 مساء.

- القطار رقم 2027: من القاهرة الساعة 7:00 مساء، وصولًا للإسكندرية الساعة 9:30 مساء.

- القطار رقم 2026: من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء، وصولًا للقاهرة الساعة 9:20 مساء.



مواعيد القطارات اليوم القاهرة - أسوان (تالجو)

- القطار رقم 2030: من القاهرة الساعة 7 مساء، وصولًا لأسوان الساعة 6:40 صباحًا.

- القطار رقم 2031: من أسوان الساعة 7 مساء، وصولًا للقاهرة الساعة 6:50 صباحًا.

مواعيد القطارات المكيفة والروسي (القاهرة - الإسكندرية)

- القطار رقم 903: من القاهرة الساعة 6:00 صباحًا.

- القطار رقم 905: من القاهرة الساعة 9:00 صباحًا.

- القطار رقم 901: من القاهرة الساعة 8:10 صباحًا.

- القطار رقم 911: من القاهرة الساعة 10:00 صباحًا.

- القطار رقم 913: من القاهرة الساعة 12:30 ظهرًا.

- القطار رقم 917: من القاهرة الساعة 2:00 ظهرًا.

- القطار رقم 919: من القاهرة الساعة 2:25 ظهرًا.

- القطار رقم 915: من القاهرة الساعة 3:35 عصرًا.

- القطار رقم 921: من القاهرة الساعة 6:00 مساء.

- القطار رقم 925: من القاهرة الساعة 5:10 مساء.

مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط "القاهرة - أسوان"

- قطار رقم 1902 (القاهرة - أسوان): الساعة 00:20 مساء.

- قطار رقم 978 (القاهرة - أسيوط): الساعة 06:30 صباحًا.

- قطار رقم 980 (القاهرة - أسوان): الساعة 08:00 صباحًا.

- قطار رقم 2010 (القاهرة - أسوان): الساعة 10:00 صباحًا.

- قطار رقم 982 (القاهرة - أسوان): الساعة 12:00 ظهرًا.

- قطار رقم 986 (القاهرة - الأقصر): الساعة 13:00 ظهرًا.

- قطار رقم 970 (بور سعيد - سوهاج): الساعة 14:00 ظهرًا.

- قطار رقم 990 (القاهرة - سوهاج): الساعة 16:00 عصرًا.

- قطار رقم 2006 (القاهرة - أسوان): الساعة 17:15 عصرًا.

- قطار رقم 2012 (القاهرة - أسوان): الساعة 17:30 عصرًا.

- قطار رقم 872 (القاهرة - أسيوط): الساعة 17:45 عصرًا.

- قطار رقم 988 (القاهرة - أسوان): الساعة 19:00 مساء.

- قطار رقم 2014 (القاهرة - أسوان): الساعة 21:00 مساء.

- قطار رقم 976 (القاهرة - أسوان): الساعة 21:30 مساء.

- قطار رقم 996 (القاهرة - أسوان): الساعة 22:00 مساء.

- قطار رقم 890 (القاهرة - سوهاج): الساعة 23:30 مساء.



مواعيد القطارات الروسية اليوم السبت 28 ديسمبر 2024

- قطار رقم 974 (القاهرة - الأقصر): الساعة 05:30 صباحًا.

- قطار رقم 1006 (القاهرة - سوهاج): الساعة 06:00 صباحًا.

- قطار رقم 80 (القاهرة - أسوان): الساعة 08:30 صباحًا.

- قطار رقم 1004 (القاهرة - أسوان): الساعة 09:30 صباحًا.

- قطار رقم 160 (القاهرة - الأقصر): الساعة 12:15 ظهرًا.

- قطار رقم 972 (القاهرة - أسيوط): الساعة 14:20 ظهرًا.

- قطار رقم 188 (القاهرة - أسوان): الساعة 18:00 مساء.

- قطار رقم 1014 (القاهرة - أسوان): الساعة 18:50 صباحًا.

- قطار رقم 1012 (القاهرة - أسوان): الساعة 20:20 مساء.