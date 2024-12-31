طريقة التسجيل في بوابة مصر الرقمية.. اعرف رابط التسجيل

وابة مصر الرقمية.. تعتبر من المواقع التي تتيح الكثير من الخدمات في كافة القطاعات، مثل الشهر العقاري والتوثيق والتموين وغيرها، مما ييسر هذا على المواطنين إنجاز مصالحهم وخدماتهم بشكل إلكتروني وذلك بدون الحاجة لمغادرة المنزل أو زيارة المصالح الحكومية.

ولذلك نرصد لكم في التقرير التالي من الموجز كيفية التسجيل في بوابة مصر الرقمية بالخطوات:

بوابة مصر الرقمية

إليكم خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية

يمكن البدء في عملية التسجيل في بوابة مصر الرقمية في شهر ديسمبر من هذا العام، من خلال الضغط على هذا الرابط.

وبعد ذلك ستظهر لك الصفحة الرئيسية للبوابة، وبذلك يمكنك الضغط على "إنشاء حساب جديد".

وبعدها ستحتاج إلى إدخال بعض البيانات الأساسية مثل الرقم القومي، ورقم المصنع المدون على بطاقتك الشخصية، وأيضاً إسم الأم الأولى، بالإضافة إلى رقم هاتفك المحمول.

ثم سيتم إرسال رسالة تفعيل إلى رقم هاتفك، وعليك حينها إدخال كود التفعيل المكون من 6 أرقام، حيث يجب ألا تقل كلمة المرور التي تختارها عن 8 أحرف، ويلزم إدخال بريدك الإلكتروني والضغط على "التالي".

وأيضاً، يمكنك الإستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية الموجودة عبر بوابة مصر الرقمية في الشهر الحالي من هذا العام، والتي تشمل خدمات الأحوال المدنية والسجل التجاري والتأمين الإجتماعي والضرائب العقارية وخدمات التموين وغيرها.

ماهي أهم خدمات منصة مصر الرقمية؟

-خدمات البطاقات التموينية.

-خدمات الشهر العقاري والتوثيق.

-خدمات مركباتي.

-خدمات الشهر العقاري.

-خدمات رخصي.

-خدمات المحاكم.

-خدمات القضايا.

-وأيضاً خدمات التأمينات الاجتماعية على منصة مصر الرقمية.

ويذكر أن هدف منصة مصر الرقمية هو تحويل المصالح الحكومية الورقية إلى صيغة رقمية، وذلك يكون بالتعاون مع الحكومة المصرية التي قدمت مشروعًا قوميًا جديدًا يدعى "مصر الرقمية".

وقد قامت بالفعل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتطوير البنية التحتية للإتصالات، ولكن تعاونت باقي الوزارات مع الوزارة المذكورة من أجل تحقيق هذا الهدف.

وسوف يتم إطلاق جميع الخدمات الحكومية تباعًا باستثمارات ترتفع عن 6 مليارات جنيه، من أجل تحقيق حكومة رقمية متكاملة تمكّننا من تقديم كل الخدمات عن طريق منصة واحدة وهي "منصة مصر الرقمية".

منصة مصر الرقمية

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