كيفية استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر فوري أون لاين 2024 خطوة بخطوة

يتزايد البحث من الكثير من المواطنين عن استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر فوري، وذلك بعد ما أتاحت وزارة الداخلية استخراج شهادة ميلاد أون لاين، والعديد من الخدمات منها استخراج الأوراق الثبوتية وذلك في جميع أيام الأسبوع حتى في الإجازات الرسمية و أيام العطلة.

ويأتي ذلك تسهيلًا على المواطنين أثناء استخراجها وفي خطوات بسيطة، ويعتبر هذا ضمن خطة الدولة للسير نحو التعامل بالتحول الرقمي التكنولوجي.

خطوات استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر فوري

ويستعرض الموجز، خطوات استخراج شهادة ميلاد 2024 إلكترونيًا، على النحو التالي:

الدخول على بوابة مصر الرقمية، من هنـــــــــا.

أضغط على خانة خدمات الأحوال المدنية.

ثم على استخراج شهادة ميلاد.

ثم بدء الخدمة.

قم بالضغط على تسجيل الدخول.

قم بتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة منك.

عليك مراجعة الرسوم المقررة عليك وتسديدها.

استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر فوري

رسوم استخراج شهادة الميلاد 2024

وكشفت وزارة الداخلية، في وقت سابق، عن أسعار استخراج شهادة الميلاد 2024 وغيرها من الشهادات، والتي جاءت على النحو التالي:

استخراج شهادة الميلاد لأول مرة 2024 بـ 45 جنيه.

استخراج شهادة الميلاد للمرات التالية بـ 25 جنيه.

استخراج شهادة الوفاة بـ 25 جنيه.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد كمبيوتر فوري

كما تاتي الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد كمبيوتر فوري، على النحو التالي:

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من شهادة الميلاد إذا كانت متوفرة.

شراء نموذج 40 من السجل المدني بـ 39 جنيه إذا كانت المرة الأولى.

شراء نموذج 40 من السجل المدني بـ 19 جنيه إذا كانت المرة الثانية.

وخلال ثواني قليلة سوف تحصل على شهادة ميلاد كمبيوتر.

استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر فوري

الفئات المسموح لها استخراج شهادة الميلاد

كما يمكن للأفراد الآتيين استخراج شهادة ميلاد مميكنة "الشخص نفسه، الأب، الأم، الأخ، العم، الزوجة، الأبناء، الجد، أو الخال".

كما توفر وزارة الداخلية خدمة استخراج شهادة ميلاد مميكنة، في أي سجل مدني قريب من محل الإقامة، ويتم إصدار الشهادة وتسليمها فورًا.

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