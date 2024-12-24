أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي الفورية.. إليك التفاصيل

أتاح قطاع الأحوال المدنية، خلال الفترة الأخيرة، استخراج بطاقة الرقم القومي الفورية، واستلامها مباشرة، تسهيلًا للمواطنين ويعد ذلك يأتي من اهتمام وزارة الداخلية بالتحول الرقمي بناءً لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

ووفي السياق ذاته، تتيح الأحوال المدنية استخراج بطاقات الرقم القومي الفورية بالعباسية وهناك عدد من الأماكن المتاحة للاستخراج في المحافظات التابعة للصعيد لتساعد المواطنين على الحصول البطاقات بشكل سريع.

استخراج بطاقة الرقم القومي الفورية

وهناك بعض الخدمات التي تتوافر في الأحوال المدنية منها

مركز يسمي بـ كول سنتر، كما أنه يعمل على توصيل الخدمة المطلوبة للمواطن بمحل إقامته من خلال البريد المؤمن، الأمر لم يتوقف عند هذا الحد

استخراج الأوراق الثبوتية مثل الزواج والطلاق والقيد العائلي والميلاد.

وتأتي هذه التسهيلات توفير للمواطنين، عدم اللجوء لمكاتب ترجمة الأوراق الثبوتية.

وفي سياق متصل، يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين من خلال بوابة مصر الرقمية والموقع الرسمي لمصلحة الأحوال المدنية.

استخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين

وتأتي خطوات استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

اختيار نوع الخدمة المطلوبة، سواء كانت استخراج أول مرة أو تجديد أو استبدال بطاقة مفقودة.

تعبئة النموذج الإلكتروني بمعلوماتك الشخصية.

رفع المستندات المطلوبة.

اختيار وسيلة الدفع المتاحة.

تحديد كيفية استلام البطاقة: من مكتب الأحوال المدنية أو عبر البريد.

استخراج بطاقة الرقم القومي الفورية

ويستعرض الموجز رابط مباشر استخراج بطاقة الرقم القومي الفورية، بضغط هنـــــــــــــــــــــــــا

هل يوجد غرامة على تأخير تجديد البطاقة الشخصية؟

والجدير بالذكر، أن الحكومة قامت بفرض غرامة مالية على الأفراد الذين يستخدمون بطاقات منتهية الصلاحية أو تأخير لتجديدها قدرها 100 جنيه.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي

ويمكن للمواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي من عدة أماكن التي توافرها وزارة الداخلية للمواطنين، منها:

البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.

ماكينات السجل المدني الذكية.

خدمات أحوال إكسبريس.

السيارات المتنقلة.

مكاتب السجل المدني.

المولات.

استخراج بطاقة الرقم القومي الفورية

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