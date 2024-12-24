طريقة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ورابط الإستعلام.. تفاصيل

بطاقة الخدمات المتكاملة تعد من أبرز وأهم الخدمات التي تُقدمها الحكومة لذوي الإحتياجات الخاصة، حيث تمنحهم فرصة الحصول على بعض الخدمات التي تعينهم على تلبية احتياجاتهم، مثل الخدمات الصحية، والاجتماعية وأيضاً إعفاء السيارات من الجمارك، لذا، إليكم فيما يلي من موقع الموجز خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

توفر وزارة التضامن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة فرصة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي إلكترونيا، وذلك بدون الذهاب للوحدة الاجتماعي، ونوضح لكم من خلال هذا التقرير خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المُتكاملة، وطريقة تقديم الطلب، كالآتي:

طريقة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

- أولا على ذوي الاحتياجات الدخول للموقع المخصص وذلك للاستعلام عن بطاقة الخدمات المُتكاملة عبر موقع وزارة التضامن، من خلال هذا الرابط.

- ثم أدخل الرقم القومي الخاص بمقدم طلب الحصول على البطاقة في الخانة المخصصة.

- وبعدها اضغط على الاستعلام، كي تظهر حالة الطلب الذي قام المستعلم بتقديمه.

خطوات للتسجيل من أجل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

- أولا قم بتسجيل طلب الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وذلك بالدخول للموقع المخصص للتقديم، عبر هذا الرابط.

- وبعدها سجل البيانات بدقة لأنها مسؤولية قانونية ويتوقف عليها قبول الطلب أو رفضه.

- وبعد ذلك قم بملئ البيانات الشخصية عن طريق استمارة البيانات الأساسية وتأكد من الإجابة بمُنتهى الدقة.

- والآن قم بالتسجيل كي يظهر رقم الطلب الخاص بك، ويرجى الاحتفاظ به.

- وفي هذه الخطوة قم بمتابعة الطلب بالاستعلام عنه عن طريق أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

- وفي حالة قبول الطلب يتم حجز موعد بواسطة أيقونة الحجز بالبوابة، وعقبها يتوجه لمكتب التأهيل الذي جرى اختياره في الموعد المحدد.

- وأخيراً يتم تحديد درجة ونوع الإعاقة، وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أم لا.

بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

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