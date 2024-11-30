كارت الخدمات المتكاملة 2024.. يتساءل العديد من أصحاب الإعاقات الذين لم يحصلوا بعد على كارت الخدمات المتكاملة، عن كيفية الاستعلام عن موعد الكشف الطبي اللازم لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة في 2024، حيث يُعد هذا الكشف جزءاً أساسياً من الإجراءات للحصول على البطاقة التي تمنحهم العديد من المزايا والخدمات التي تدعم حقوقهم.

ويقدم موقع الموجز فى التقرير التالي، كافة التفاصيل المتعلقة عن، رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي، لكارت الخدمات المتكاملة 2024، ومزايا كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

كارت الخدمات المتكاملة 2024

حجز الكشف الطبي لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2024

حددت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات حجز كشف طبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة لعام 2024، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة الإلكتروني.



اختيار قسم "أخبارنا".



الضغط على رابط "الموقع الإلكتروني للكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة"، أو الدخول مباشرة من هنا.



اختيار أيقونة "حجز موعد الكشف الطبي".



تسجيل "بيانات طلب إجراء الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة".



بعد الانتهاء من جميع خطوات التسجيل، اضغط على "حفظ البيانات".



ستصلك رسالة بالموعد ومكان الكشف الطبي عبر رقم الهاتف المحمول المسجل على الموقع.

رابط الاستعلام عن موعد كشف كارت الخدمات المتكاملة 2024

لا يمكن لأصحاب الإعاقات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة إلا بعد اجتياز الكشف الطبي من وزارة الصحة المصرية، التي تقرر صلاحية المتقدم للحصول على البطاقة من عدمه.

كارت الخدمات المتكاملة 2024

خطوات الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة.



اختيار قسم "أخبارنا".



الضغط على "الكشف الطبي على طالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة"، أو الدخول مباشرة من [هنا].



اختيار "استعلام".



إدخال الرقم القومي.



الضغط على "بحث".



سيظهر أمامك موعد الكشف الطبي الخاص بك للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

كارت الخدمات المتكاملة 2024

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي باتباع نفس الخطوات المذكورة، و فيما يلي شرح لأنواع حالة الطلب:

بيانات أساسية: يظهر بها موعد الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة ويجب الذهاب في التاريخ والوقت المحددين.



غير مستوفي الأوراق: يجب تجهيز الأبحاث والأشعات التي طلبتها اللجنة وتحديد موعد آخر لإجراء الكشف.



تم الكشف: تم الكشف الطبي على مقدم الطلب وجاري مراجعة الأوراق.



إعادة عرض: يجب الذهاب للجنة لاستكمال الفحوصات.



مرتجع إلى اللجنة: يجب الذهاب إلى اللجنة لاستكمال الفحوصات.



تم تحويل الطلب للتضامن: تم إرسال التقارير الطبية إلى وزارة التضامن الاجتماعي ويجب الذهاب إلى مكتب التأهيل لاستكمال الإجراءات.

كارت الخدمات المتكاملة 2024

الخدمات التي يقدمها كارت الخدمات المتكاملة لحامله

الجمع بين معاشين.

تخفيضات على المواصلات العامة.

التعيين بنسبة 5% في المؤسسات الحكومية والخاصة.

الدمج في المدارس والجامعات.

الإعفاء من الضرائب الجمركية على السيارات.

الإعفاء من الضرائب.

الحصول على مسكن حكومي مناسب.

الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية.

الإعفاء من المصروفات المدرسية.

كارت الخدمات المتكاملة 2024

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