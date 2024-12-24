حركة المرور في شوارع القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

تشهد شوارع العاصمة القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2024، حركة انشطة مع كثافات متوسطة على العديد من المحاور الرئيسية، خاصة في ساعات الذروة الصباحية، وبالرغم من بعض التباطؤ في بعض المناطق، استمرت حركة السيارات بشكل جيد في باقي المناطق، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الوضع المروري مقارنة بالأيام السابقة، وهذا ما يرصده الموجز.

شارع التحرير: بطء شديد في السير بالقرب من الميدان

استمرت السيارات في السير ببطء شديد على شارع التحرير بسبب التكدس المروري في المناطق المحيطة بميدان التحرير، وهذه المنطقة شهدت ضغطًا مروريًا ملحوظًا، ما أثر على سرعة الحركة في تلك الأوقات.

المرور

محور رمسيس: زحام خفيف وسلاسة في معظم المناطق

أما محور رمسيس، فقد شهد حالة من الزحام الخفيف حتى ساعات الصباح، إلا أن تدفق السيارات في باقي أجزاء الطريق كان جيدًا، مما جعل الحركة أكثر سلاسة في المناطق غير المزدحمة.

شوارع الجيزة: ازدحام في بعض المناطق مع سلاسة في أخرى

شارع جامعة الدول العربية: شهد حالة من التباطؤ في حركة المرور قرب ميدان مصطفى محمود، بينما كانت باقي أجزاء الشارع تتمتع بسلاسة نسبية في حركة المركبات.

محور 26 يوليو: شهد المحور كثافات مرورية متوسطة من مناطق المهندسين وحتى وسط البلد، مع بعض الفترات التي شهدت حركة سير بطيئة.

شارع الهرم وطريق المريوطية: ازدحام خفيف مع تباطؤ بسبب الإصلاحات، بينما استمرت حالة الازدحام المعتادة في المناطق المحيطة بمحطة مترو الهرم، ولكن الحركة كانت مستمرة بشكل عام في باقي الشارع.

طريق المريوطية: شهد بعض التباطؤ في الحركة بسبب أعمال الإصلاحات الجارية، مما أثر على سرعة السير في بعض الأوقات.

الطرق السريعة: بعض التكدسات مع سير مروري جيد

محور الدائري: شهد بعض التكدسات الخفيفة في مناطق مثل حدائق الأهرام ومنطقة المنيب بسبب أعمال الإنشاءات، بينما كانت بقية المناطق مرورية سلسة.

الطريق الدائري: استمرت حركة المرور بشكل جيد، ولكن هناك بعض التباطؤ بالقرب من مناطق الدقي والهرم نتيجة لأعمال الصيانة.

النصائح المرورية: تجنب الازدحام والحذر في التقاطعات الرئيسية

من أجل تجنب الزحام، يُنصح بتجنب القيادة في ساعات الذروة، خاصة في المناطق التي تشهد حركة سير كثيفة مثل التقاطعات الرئيسية. كما يُوصى باستخدام تطبيقات التنقل الذكية للاطلاع على حالة المرور في الوقت الفعلي وتحديد الطرق البديلة لتجنب الازدحام.

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