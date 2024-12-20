الحالة المرورية اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 في شوارع القاهرة والجيزة

الحالة المرورية اليوم الجمعة 20 ديسمبر2024..يبحث الكثيرون عن الطرق الأكثر سلاسة للوصول إلى العمل بشكل أسرع، خاصة في وقت الصباح، حيث يترقب الجميع نشرة المرور الصباحية لمعرفة التفاصيل.

واليوم، تشهد الحالة المرورية اليوم الجمعة كثافة ملحوظة في جميع القطاعات، خاصة خلال ساعات الذروة الصباحية.

الحالة المرورية اليوم الجمعة 20 ديسمبر

كما شهدت الطرق الرئيسية والمحاور بمحافظتي القاهرة والجيزة، سيولة في الحالة المرورية اليوم الجمعة ببعض المناطق، وسط انتشار رجال المرور لمتابعة حركة السير، حيث تمكنت الأجهزة المعنية من مواجهة أي عوائق قد تؤثر سلبًا على حركة المركبات.

وفيما يلي سيوضح لكم الموجز الحالة المرورية اليوم الجمعة .

الحالة المرورية اليوم الجمعة

انتظام الحالة المرورية

وانتظمت الحالة المرورية بالطرق الرئيسية والمحاور والميادين في محافظتي القاهرة والجيزة، وشهدت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو بالقاهرة سيولة مرورية، وشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا في حركة السيارات.

ومن الواضح أن هناك سيولة مرورية بمحافظة القاهرة ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

سيولة مرورية، بمدينة 6 أكتوبر

وشهدت محافظة الجيزة سيولة مرورية، بمدينة 6 أكتوبر، خاصة الأحياء وشارع المحور المركزي، فيما شهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤا في حركة السيارات؛ بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية، بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة.

الحالة المرورية

سيارات الإغاثة المرورية

وخصصت الإدارة العامة للمرور سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضت لحوادث من خلال الرقم 01221110000، في معظم الشوارع والميادين، والطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وميدان التحرير، ومنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة.

التزام السائقين بتعليمات المرور لتحسين الوضع



شدد اللواء أحمد هشام على أهمية التزام السائقين بتعليمات رجال المرور، مما يساهم بشكل كبير في تحسين الحالة المرورية وتسهيل الحركة خلال فترات الذروة.

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