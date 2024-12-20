رابط الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة ومصر الرقمية

يبحث الكثير من المواطنين من قائدي المركبات عن طريقة سهلة وميسرة للاستعلام عن مخالفات المرور، وطرق السداد، وقد وفرت إدارة المرور رابطًا إلكترونيًا يمكن من خلاله للمواطنين الاستعلام عن مخالفاتهم.

ويوضح الموجز من خلال التقرير التاليرابط الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة ومصر الرقمية، وخطوات ذلك بالتفصيل.

المرور

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة

- يمكن لقائدي المركبات الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة ومصر الرقمية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- البحث عن موقع النيابة العامة للمرور من خلال محرك البحث جوجل أو من خلال النقر هنا للوصول مباشرة للموقع.

- النقر على خدمة الاستعلامات.

- ثم النقر على كلمة استمرار.

- تم تحديد نوع الرخصة المراد الاستعلام عنها (رخصة القيادة أو المركبات).

- ثم الضغط على استمرار.

- ثم إدخال رقم السيارة في الحقول المطلوبة.

- ثم إدخال البيانات الشخصية مثل الاسم والرقم القومي.

- وأخيرًا أنقر على عرض وسيظهر المخالفات المرورية التي تم تسجيلها.

الاستعلام عن المخالفات باستخدام رقم لوحة السيارة

كما يمكن لقائدي المركبات الاستعلام عن مخالفات المرور باستخدام رقم لوحة السيارة وذلك عن طريق اتباع هذه الخطوات:

- الدخول إلى موقع النيابة العامة.

النقر على خدمات نيابات المرور.

الانتقال إلى الاستعلامات.

- أدخل رقم لوحة السيارة للاستعلام عن المخالفات.

- اختار خدمة مخالفات رخص السيارة.

- أدخل رقم رخصة القيادة للاستعلام.

- ثم انتظر المخالفات المسجلة.

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور عن طريق بوابة مصر الرقمية

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور بواسطة موقع بوابة مصر الرقمية وذلك على النحو التالي:

وأتاحت الدولة لقائدي المركبات كذلك الاستعلام وسداد مخالفات المرور عبر بوابة مصر الرقمية وذلك عن طريق الدخول لموقع بوابة مصر الرقمية ثم الانتقال إلى خدمة مركباتي ومن بعدها اتبع التعليمات المطلوبة منك وضع بياناتك وانتظر حتى ظهور المخالفات المسجلة عليك.

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