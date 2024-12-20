تفاصيل خناقة لاعب الأهلي وصاحب مصنع بالعجوزة

وقعت مشاجرة عنيفة بين لاعب ينتمي لفريق كرة الماء بالنادي الأهلي وصاحب مصنع حديد بمنطقة العجوزة بسبب خلاف نشب بينهما علي أولوية المرور بالشارع ونتج عنه تهديد صاحب المصنع للاعب الأهلي بسلاحه الناري.

الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات الحادث

أفادت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة أن المشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب أولوية المرور حيث تلقت مباحث الجيزة إخطارًا بنشوب المشاجرة وانتقلت قوة أمنية للمكان وتبين أن مشادة كلامية نشبت بين لاعب الأهلي لكرة الماء وصاحب مصنع حديد وأحد أقاربه؛ بسبب خلاف على أولوية المرور بالسيارة.

وتطورت المشادة إلى مشاجرة وأخرج صاحب المصنع سلاحه الشخصي "طبنجة مرخصة" وهدد لاعب فريق كرة الماء وتم اصطحاب الطرفين إلى ديوان القسم وقرر الطرفان التصالح وتم إخلاء سبيلهما.

الأهلي ضد شباب بلوزداد

من ناحية أخري يستعد النادي الأهلي، لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري بعد غد الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد

فريق الأهلي يواجه نظيره شباب بلوزداد، في السادسة مساء الأحد 22 ديسمبرالجاري، ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

الأهلي

قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، خالد عبد الفتاح ، أكرم توفيق ، عطية الله ، كريم الدبيس.

خط الوسط: عمرو السولية، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، مروان عطية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ورضا سليم ووسام أبو علي وكهربا.

القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري

قمة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا، تنقل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط. وتحديد عبر قناة beIN Sports HD 2 المشفرة.

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

يرصد الموجز، ترتيب مجموعة فريق الأهلي بدوري أبطال أفريقيا حيث يتصدر فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ترتيب المجموعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا ويأتي الترتيب كالتالي..

1- أورلاندو بايرتس 5 نقاط

2- الأهلي 4 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- استاد أبيدجان نقطة واحدة.

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