جدول اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لحسم الفائدة في 2025

أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جدولًا بمواعيد اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لعام 2025 لحسم قرارات أسعار الفائدة، ويقدم الموجز، خلال السطور التالية جدول اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لحسم الفائدة في 2025.

جدول اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لحسم الفائدة في 2025

31 يناير – 1 فبراير

21 – 22 مارس

2 – 3 مايو

13 – 14 يونيو

25 – 26 يوليو

19 – 20 سبتمبر

31 أكتوبر – 1 نوفمبر

12 – 13 ديسمبر

تخفيضات الفائدة في 2024

في الاجتماع الأخير لعام 2024، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في 18 ديسمبر، وهو التخفيض الثالث على التوالي. أدى ذلك إلى تقليل سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.25٪ و4.5٪، في ظل انخفاض معدلات التضخم بشكل كبير بعد وصولها إلى مستويات تاريخية بلغت 5.5٪ بين عامي 2022 و2023.

توقعات الفائدة لعام 2025

أشار الاحتياطي الفيدرالي في ملخصه الاقتصادي الربع سنوي إلى أن متوسط التوقعات يشير إلى إنهاء أسعار الفائدة عند نطاق 3.75٪ - 4٪. تشمل التوقعات احتمال إجراء خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس.

10 مسؤولين توقعوا إجراء تخفيضين.

3 مسؤولين توقعوا تخفيضًا واحدًا.

3 آخرون رجحوا 3 تخفيضات.

مسؤول واحد أشار إلى احتمالية إجراء 4 تخفيضات.

وأكدت اللجنة الفيدرالية أن القرارات ستستند إلى تقييم دقيق للبيانات الاقتصادية وتطورات الأسواق.

التضخم والتحديات الاقتصادية

صرح محللو "جولدمان ساكس" بأن التضخم لا يزال أعلى من التوقعات السابقة، مع احتمالات بقاء معدلات البطالة أقل من المتوقع. كما أن التهديدات بفرض تعريفات جمركية من الإدارة الأمريكية الجديدة قد تسهم في ارتفاع معدلات التضخم.

يرى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن سعر الفائدة "المحايد" الذي لا يدعم ولا يبطئ النمو الاقتصادي، قد يرتفع قليلًا ليصل إلى 3٪ مقارنةً بتقديرات سابقة عند 2.9٪.

معدل التضخم المتوقع لعام 2025

رفع الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لمعدل التضخم المتوسط إلى 2.4٪ لكل من عامي 2024 و2025، مع تحسن التوقعات الاقتصادية وتراجع معدل البطالة، مما يبرر تبني نهج أكثر تحفظًا في خفض أسعار الفائدة.

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