مواعيد دخول الجيش حسب شهر الميلاد.. اعرف أوراق التقديم للتجنيد

مواعيد دخول الجيش حسب شهر الميلاد 2025.. تعد معرفة مواعيد التجنيد من الأمور الهامة للشباب الذين اقتربوا من سن التجنيد وإقتربوا من نهاية تعليمهم، ولأسرهم أيضًا.

لذا سيعرض لكم الموجز في هذا التقرير مواعيد دخول الجيش حسب شهر الميلاد.

مواعيد دخول الجيش حسب شهر الميلاد

وتوجد عدة طرق لمعرفة مواعيد دخول الجيش، وذلك حسب شهر الميلاد والخدمة العسكرية، وبإمكان الشاب التخطيط لمستقبله بشكل أفضل، والتحضير النفسي والجسدي لهذه المرحلة الهامة من حياته.

ولأن التجنيد الإجباري يمثل ركيزة أساسية في منظومة القوات المسلحة المصرية، و يهدف إلى تأمين الوطن وحمايته من كل سوء، وتدريب الشباب المصري على الإنضباط والعمل الجماعي، وتأهيلهم للخدمة الوطنية.

ويتم تحديد مواعيد دخول الجيش حسب شهر الميلاد بشكل دوري، من خلال تقسيم المجندين إلى دفعات على مدار العام، وذلك بناءً على أعمارهم وشهاداتهم الدراسية.

المستندات المطلوبة للتقديم لأداء الخدمة العسكرية

-يجب إحضار بطاقة الخدمة العسكرية.

-ثم إحضار الحالة الجنائية من القسم التابع للمتقدم.

-وأيضاً تقديم شهادة المؤهل الدراسي مع التقدير العام.

-وبالإضافة إلي تقديم 8 صور شخصية وصورة من البطاقة.

مواعيد دخول الجيش حسب شهر الميلاد

إليكم مواعيد دخول الجيش حسب شهر الميلاد.

يتم تقسيم مواعيد دخول الجيش حسب شهر الميلاد إلى قسمين وهم كالتالي:

- القسم الأول يشمل مواليد الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر من كل السنوات حتى عام 2003.

- والقسم الثاني يشمل مواليد أشهر (يناير / فبراير / مارس) من عام 2004 وما قبلها.

- ويتم بالفعل قبول المجندين الذين بلغوا سن التجنيد (18 عامًا) في تاريخ 31 ديسمبر.

- ويتم إعفاء المجندين من أداء الخدمة العسكرية في حين ثبوت وجود مانع طبي أو وجود إعاقة.

الشروط حسب المؤهلات الدراسية

1. المؤهلات العليا

مواليد الفترة من 1 مايو إلى 31 أغسطس من جميع السنوات حتى 2004.

المؤهلات المطلوبة: خريجو الكليات والمعاهد العليا الحاصلون على مؤهلاتهم الدراسية خلال الفترة من فبراير إلى يوليو 2024.

التخصصات الطبية: خريجو كليات الطب، الأسنان، العلاج الطبيعي، التمريض، وغيرهم ممن أنهوا فترة الامتياز.

الإجراءات:

استقبال المجندين اعتبارًا من 15 أكتوبر 2024.

2. المؤهلات فوق المتوسطة

مواليد الفترة من 1 مايو إلى 31 أغسطس حتى عام 2004.

3. المؤهلات المتوسطة

مواليد يناير، فبراير، مارس لعام 2005 وما قبلها حتى عام 2004.

4. غير ذوي المؤهلات

مواليد يناير، فبراير، مارس لعام 2005 والمتخلفون من سنوات سابقة.

المستندات المطلوبة للتجنيد

1. بطاقة الرقم القومي.

2. بطاقة الخدمة العسكرية (6 جند).

3. أصل شهادة الميلاد.

4. صحيفة الحالة الجنائية.

5. فصيلة الدم.

6. أصل المؤهل الدراسي.

7. شهادة الامتياز للتخصصات الطبية.

8. وثيقة الزواج (للمتزوجين).

9. رخصة القيادة (إن وجدت).

خطوات التقديم للتجنيد

أولا تقوم بتقديم الأوراق المطلوبة: وهي شهادة الميلاد الأصلية، شهادة المؤهل الدراسي، شهادة التجنيد، ملف بلاستيكي.

وأيضاً إجراء الكشف الطبي: حيث يقوم الطبيب العسكري بإجراء الكشف الطبي على الشاب المتقدم للتجنيد، وذلك للتأكد من سلامته الصحية ولياقته للتجنيد.

وبالإضافة إلى إجراء الإختبارات الرياضية: حيث يقوم الشاب المتقدم للتجنيد بإجراء الإختبارات الرياضية، للتأكد من لياقته البدنية.

وإجراء مقابلة شخصية: حيث يقوم ضابط التجنيد بإجراء مقابلة شخصية مع الشاب المتقدم للتجنيد، وذلك للتعرف على سلوكه وأخلاقه.

وتحديد مكان التجنيد: وذلك بناءً على نتائج الكشف الطبي والإختبارات الرياضية والمقابلة الشخصية، ويتم تحديد مكان التجنيد للشاب المتقدم.

ومواعيد دخول الجيش بعد التخرج وتتباين مواعيد دخول الجيش حسب شهر الميلاد، والمؤهل الدراسي للمجند.

التقديم على الجيش

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