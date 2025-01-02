إجازات 2025 للبنوك.. مواعيد العطلات والأيام التي تغلق فيها البنوك

إجازات 2025 للبنوك.. منذ بداية العام الجديد 2025، ارتفعت معدلات البحث على محركات جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مواعيد، إجازات 2025 للبنوك في البنوك، وأيضًا مواعيد العمل، وكثر الأسئلة هل هناك أي تغيرات طرأت على مواعيد البنوك في 2025؟.

لذلك يستعرض الموجز، فيما يلي اجازات 2025، للبنوك ومواعيد العمل في البنوك خلال 2025 وفقاً لما قرره البنك المركزي المصري.

اجازات 2025 للبنوك

ويأتي جدول الإجازات للبنوك المصرية خلال العام الجديد 2025 على النحو التالي:

عيد الميلاد المجيد: اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025.

عيد الشرطة وثورة 25 يناير: اليوم السبت 25 يناير 2025.

عيد الفطر المبارك: اليوم الاثنين 31 مارس 2025.

عيد شم النسيم: اليوم الاثنين 21 أبريل 2025.

عيد تحرير سيناء: اليوم الجمعة 25 أبريل 2025

عيد العمال: اليوم الخميس 1 مايو 2025.

وقفة عرفات: اليوم الجمعة 6 يونيو 2025.

اجازات ٢٠٢٥ للبنوك

عيد الأضحى المبارك: اليوم السبت 7 يونيو 2025.

رأس السنة الهجرية: اليوم الجمعة 27 يونيو 2025.

ذكرى ثورة 30 يونيو: اليوم الاثنين 30 يونيو 2025.

عيد الثورة: اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025.

المولد النبوي الشريف: اليوم السبت 6 سبتمبر 2025.

عيد القوات 6 أكتوبر: اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025.

اجازات ٢٠٢٥ للبنوك

والجدير بالذكر، أن البنك المركزي المصري، أعلن في وقت سابق، عن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر غداً الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، وذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك التي تنتهي في 31 ديسمبر 2024، ومن المقرر استئناف العمل يوم الخميس 2 يناير 2025.

مواعيد العمل الرسمية في البنوك خلال 2025

مواعيد العمل الرسمية للبنوك:

أيام العمل: من الأحد إلى الخميس.

ساعات العمل:

للموظفين: من الساعة 8:00 صباحًا حتى 4:00 مساءً.

العطلات الأسبوعية والرسمية:

يومي الجمعة والسبت.

كما تظل ماكينات الصراف الآلي ATM متاحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لتلبية احتياجات العملاء.

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