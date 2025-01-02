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رئيس التحرير
ياسر بركات
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رئيس التحرير
ياسر بركات
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مواعيد عمل البنوك في 2025.. وإجازاتها في السنة الجديدة

مواعيد عمل البنوك
مواعيد عمل البنوك في 2025

مع بداية السنة الجديدة يبحث المواطنون عن مواعيد عمل البنوك في 2025 نظرًا لاحتياجاتهم المستمرة للذهاب إلى البنوك بحسب طبيعة عملهم أو احتياجاتهم الشخصية لصرف مبالغ أو عمل شهادات بنكية.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل مواعيد عمل البنوك في 2025 والتي تُعد أمرًا هامًا لجميع عملاء البنوك المصرية أو الدولية الموجودة بالسوق المصري، حيث يطلع دائًما رجال الأعمال إلى الأسهم والصرافة موعد تغيرها واستقرارها.

مواعيد عمل البنوك في 2025

مواعيد عمل البنوك في 2025

تبدأ مواعيد عمل البنوك في 2025 صباح غدًا الخميس 2 يناير 2025، عقب انتهاء إجازة القطاع المصرفي التي جاءت بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر. 

وبحسب مواعيد عمل البنوك في 2025 قرر البنك المركزي تعطيل العمل في جميع البنوك اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 لبدأ  مواعيد العمل الرسمية لفروع البنوك في العام الجديد 2025.

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مواعيد عمل البنوك في مصر اليوم

تبدأ مواعيد عمل البنوك في مصر اليوم للموظفين بالبنوك من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 4:00 عصرًا، بينما تستقبل الفروع عملائها من الساعة 8:30 صباحًا حتى الساعة 3:00 عصرًا. 

مواعيد عمل البنوك في 2025

مواعيد عمل البنوك بالنوادي والمولات 

 أما فروع البنوك المتواجدة في النوادي والمولات، فتبدأ عملها من الساعة 8:30 صباحًا وتمتد حتى الساعة 7:00 مساءً في معظم الفرو،  في حين تعمل بعض الفروع داخل الفنادق والمطارات على مدار 24 ساعة يوميًا، بما في ذلك العطلات الأسبوعية والرسمية والأعياد.

إجازات البنوك عام 2025

الأربعاء 1 يناير 2025: إجازة انتهاء السنة المالية للبنوك

الثلاثاء 7 يناير 2025: عطلة رسمية احتفالًا بعيد الميلاد المجيد.

السبت 25 يناير 2025: إجازة بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.

الاثنين 31 مارس 2025:  عيد الفطر المبارك.

الاثنين 21 أبريل 2025: إجازة احتفالًا بعيد شم النسيم.

الجمعة 25 أبريل 2025:  عيد تحرير سيناء.

الخميس 1 مايو 2025: إجازة بمناسبة عيد العمال.

الجمعة 6 يونيو 2025: وقفة عرفات.

السبت 7 يونيو 2025: إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

الجمعة 27 يونيو 2025:  احتفالًا برأس السنة الهجرية.

الاثنين 30 يونيو 2025: ذكرى ثورة 30 يونيو.

الأربعاء 23 يوليو 2025: إجازة بمناسبة عيد الثورة.

السبت 6 سبتمبر 2025: احتفالًا بالمولد النبوي الشريف.

الاثنين 6 أكتوبر 2025: عيد القوات المسلحة وذكرى انتصار 6 أكتوبر.

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