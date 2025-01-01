أسعار النحاس اليوم الأربعاء 1 يناير 2025.. شوف سعر الطن بكام

تستمر أسعار النحاس اليوم في جذب اهتمام الكثير من المهتمين بالمعادن والصناعات المختلفة، حيث يعد النحاس من المعادن الأساسية التي تستخدم في العديد من الصناعات، مثل الكابلات والأسلاك الكهربائية، الأواني المنزلية، الطاقة، النقل، والأجزاء الداخلية للأجهزة الإلكترونية.

أسعار النحاس في السوق العالمية

شهدت أسعار النحاس اليوم الأربعاء 1 يناير 2024 استقرارًا ملحوظًا، حيث جاءت أسعار النحاس التي يرصدها لكم الموجز كما يلي:

سعر طن النحاس في بورصة المعادن: 3,630 دولارًا.

أدنى سعر لخام النحاس: 3,627 دولارًا للطن.

أعلى سعر لخام النحاس: 3,650 دولارًا للطن.

أسعار النحاس في السوق المحلية

في السوق المصرية، استقرت أسعار النحاس لتسجل الآتي:

سعر كيلو النحاس الأحمر اللامع: 560 جنيهًا.

سعر كيلو النحاس الأحمر الناعم: 540 جنيهًا.

سعر كيلو النحاس الأحمر الخشن: 558 جنيهًا.

سعر طن النحاس الأحمر الخام: 472,000 جنيه.

سعر طن النحاس الأحمر الخردة: 488,000 جنيه.

سعر كيلو النحاس الخردة (الأحمر): يتراوح بين 240 و280 جنيهًا.

الاستراتيجية الوطنية للصناعة

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030.

اهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة

رفع مساهمة الصناعة في الناتج القومي عبر زيادة النسبة من 14% إلى 20% سنويًّا بحلول 2030.

تعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال رفع مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

خلق فرص عمل عبر رفع عدد العاملين في القطاع من 3.5 مليون إلى 7 ملايين، مع تطوير مهاراتهم.

دعم المصانع الصغيرة كتقديم الدعم الفني ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

حل مشاكل المصانع المتعثرة: إعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن الإنتاج

وتنطلق الاستراتيجية على ثلاث مراحل تمتد من 2024 إلى 2030، بما يضمن مواكبة احتياجات الاقتصاد المحلي والتغيرات العالمية، تشمل برامج وأنشطة متعددة, والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، بما يواكب احتياجات الاقتصاد المحلي والتغيرات العالمية.

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