نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد اليوم الأربعاء 1-1-2025

يحرص الكثير من المستهلكين، على معرفة أسعار مواد البناء وخاصًة، سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء الموافق 1-1-2025، حيث يعتبران من المواد الأساسية في قطاع البناء ولا يمكن الاستغناء عنهما.

لذا يستعرض الموجز، أسعار الحديد والأسمنت وفق المعلن من بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الحديد اليوم الاربعاء 1 يناير 2025

سجل سعر طن الحديد الاستثماري 37628 جنيهات، لأنه تراجع قدره 482 جنيهًا عن الأسعار المسجلة أمس.

أما بلغ سعر طن حديد عز، نحو 39566 جنيهًا محققا تراجع بقيمة 419 جنيهًا.

سجل سعر طن حديد السويس نحو 39 ألف جنيه

سعرطن حديد المراكبي سجل نحو 41 ألف جنيهن.

سعر طن حديد بشاي يسجل 41 ألف جنيه

سعرطن حديد العشري يسجل 37500 جنيه .

سعر طن حديد الجيوشي يسجل 39 ألف جنيه .

سعر الحديد اليوم

سعر الأسمنت اليوم

سجل سعر طن أسمنت السويس 2000 جنيه.

بلغ سعر طن أسمنت الرمادي 2986

سعر طن أسمنت العسكري سجل 1950 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت النصر 1960 جنيهًا

سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية نحو 2000 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

سعر شيكارة الأسمنت "50 كجم" اليوم:

سعر شيكارة أسمنت العسكري: 95 - 100 جنيهًا.

سعر شيكارة أسمنت النصر: 98 - 102 جنيهًا.

سعر شيكارة الأسمنت الرمادي: 110 - 115 جنيهًا.

سعر شيكارة أسمنت السويس: 100 - 105 جنيهات.

سعر شيكارة أسمنت الشركة العربية: 100 - 105 جنيهات.

سعر شيكارة الأسمنت

سعر الزلط اليوم

سعر متر الزلط الكبير:220 - 250 جنيهًا.

سعر متر الزلط الفينو: 190 - 210 جنيهًا.

سعر متر الزلط الصغير: 200 - 230 جنيهًا.

الرمل

سعر الرمل اليوم

سعر متر الرمل الناعم: 85 - 95 جنيهًا.

سعر متر الرمل الخشن:90 - 100 جنيهًا.

سعر الطوب الأحمر اليوم

سعر الطوب الأحمر اليوم

سعر الألف طوبة: بلغ نحو 1,600 - 1,700 جنيه مقاس 25×12×13 سم.

سعر الألف طوبة: تراوح بين 1,400 - 1,500 جنيه مقاس 24×11×6 سم.

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