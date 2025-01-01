أعلي عائد لشهادات البنك الأهلي المصري 2025

أعلى عائد شهادات البنك الأهلي المصري 2025.. يقدم البنك الأهلي المصري، الذي يُعد من أكبر البنوك الحكومية في الجهاز المصرفي المصري، مجموعة متنوعة من الأوعية الادخارية التي تلبي احتياجات ملايين العملاء.

كما تتميز شهادات البنك الأهلي المصري، بتنوعها وملاءمتها لاحتياجات الأفراد المختلفة، وتشمل هذه الشهادات خيارات بالعملة المحلية والأجنبية، إلى جانب عوائد تفضيلية تصل إلى 30%، بالإضافة إلى خيارات بعوائد أقل مقابل مزايا أخرى، ويمكّن ذلك العملاء من اختيار المنتج الادخاري الذي يناسبهم بشكل أفضل، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



شهادات البنك الأهلي المصري 2025

وفيما يتعلق بشهادات البنك الأهلي المصري لعام 2025، يعرض التقرير أبرز أنواع الشهادات المتاحة، مع شرح مفصل حول العوائد، دوريات الصرف، ومدة كل شهادة، تزامنًا مع بداية العام الجديد.

شهادات البنك الأهلي المصري بالعملة المحلية (الجنيه المصري):

جميع شهادات البنك الأهلي بالعملة المحلية هي شهادات اسمية، ولا يمكن تداولها أو تظهيرها أو التصرف فيها بأي طريقة لنقل ملكيتها.

عائد شهادات البنك الأهلي المصري البلاتينية

أعلن البنك الأهلي المصري عن مجموعة من الشهادات البلاتينية التي توفر عوائد مغرية للمستثمرين بالجنيه المصري، حيث تتنوع الشهادات بما يتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة سواء كان ذلك على أساس يومي، شهري أو سنوي.

1. الشهادات البلاتينية السنوية

تتيح هذه الشهادات للمستثمرين شراء الشهادات بدءًا من 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع مدة تصل إلى عام واحد فقط، تتميز هذه الشهادات بتنوع العوائد حيث يُصرف العائد بشكل يومي بنسبة 23%، أو شهريًا بنسبة 23.5%، أو سنويًا بنسبة 27%. هذا التنوع يسمح للعملاء باختيار الخيار الأنسب لهم حسب احتياجاتهم المالية.

2. الشهادات بعائد شهري متناقص

بالنسبة للعملاء الذين يفضلون الحصول على عائد شهري، يمكنهم الاكتتاب في الشهادات البلاتينية بعائد شهري متغير أو متناقص. تبدأ الشهادات من 1000 جنيه ومضاعفاته، وتستمر لمدة ثلاث سنوات، مع عوائد تتدرج عبر السنوات. العائد في السنة الأولى 26%، في السنة الثانية 22%، وفي السنة الثالثة 18%.

3. الشهادات بعائد سنوي متناقص

أما بالنسبة للعملاء الراغبين في العوائد السنوية المتناقص، يمكنهم شراء الشهادات البلاتينية بعائد يصل إلى 30% في السنة الأولى، 25% في السنة الثانية، و 20% في السنة الثالثة، مع شراء يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاته، وتستمر مدة الشهادة لثلاث سنوات.

4. الشهادات البلاتينية ثلاثية

من جهة أخرى، يوفر البنك الأهلي أيضًا شهادات بلاتينية ثلاثية المدة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاته، مع عائد ثابت يصرف شهريًا بفائدة 21.5%، تمثل هذه الشهادات خيارًا مفضلًا لأولئك الذين يبحثون عن استثمار طويل الأجل مع عوائد ثابتة وقيمة مستدامة.

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