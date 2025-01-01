شهادات البنك الأهلي المصري.. أفضل فرص استثمار أموالك

يبحث آلاف من المصريين على محركات البحث جوجل شهادات البنك الأهلي المصري' تزامنا مع بداية العام الجديد 2025، وتشير التوقعات إلى أنه سيتم انتهاء الشهادات البنكية مرتفعة العائد، لذلك كشف مجموعة من البنوك المصرية على مواقعها الرسمية عن تفاصيل شهادات الادخار 2024، التي تأتي بعوائد متنوعة لتلبية احتياجات العملاء.

شهادات البنك الأهلي المصري

تبرز شهادات البنك الأهلي المصري، كأحد أبرز الخيارات التي تحظى باهتمام واسع من قبل العملاء الباحثين عن أفضل الفرص الاستثمارية.

لذلك يستعرض الموجز، شهادات البنك الأهلي المصري 2024، وبعض البنوك الأخري على النحو التالي:

شهادات البنك الأهلي المصري 2024

أعلن البنك الأهلي المصري، سابقًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، عن تفاصيل شهادات الادخار البلاتينية 2024، التي توفر للعملاء مجموعة متنوعة من الخيارات الاستثمارية تبدأ من 1000 جنيه كحد أدنى.

وتشتمل الشهادات على:

الشهادة البلاتينية السنوية

وتقدم عائدًا شهريًا بنسبة 23.5%، أو عائدًا سنويًا بنسبة 27% يُدفع عند استحقاق الشهادة.

الشهادة بعائد يومي

توفر عائدًا ثابتًا بنسبة 23% يوميًا.

الشهادة الثلاثية

التي تستمر لمدة ثلاث سنوات وتمنح عائدًا ثابتًا بنسبة 21.5% يُصرف شهريًا.

الشهادة ذات العائد المتغير

تقدم عائد بنسبة 27.5% يتم صرفه كل ثلاثة أشهر.

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات الإدخار 2024

البنك التجاري الدولي CIB

لمدة ثلاث سنوات بعائد شهري ثابت تقدم شهادة ادخار، تصل إلى 22%، مع حد أدنى للشراء 1000 جنيه.

بنك البركة

يتيح شهادة ادخار لمدة ثلاث سنوات مع حد أدنى للشراء 1000 جنيه، بعائد شهري قدره 22%، .

بنك قطر الوطني QNB

يوفر شهادات ادخار ثلاثية المدة بعوائد تتراوح بين 20% و20.15% شهريًا، مع حد أدنى للشراء 1000 جنيه.

شهادات الإدخار 2024

شهادات بنك مصر 2024

ويقدم بنك مصر مجموعة من شهادات الادخار 2024، وتشمل هذه الخيارات شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة، التي تمنح عائدًا ثابتًا يتناقص سنويًا، وتُصدر لمدة ثلاث سنوات مع حد أدنى للشراء قدره 1000 جنيه.

كما يقدم البنك شهادة القمة، التي تصدر أيضًا لمدة ثلاث سنوات وتوفر عائدًا ثابتًا شهريًا، مع نفس الحد الأدنى للشراء.

كذلك، يقدم بنك مصر شهادة طلعت حرب، التي تمنح عائدًا ثابتًا يصرف شهريًا أو عند نهاية المدة، وتُصدر لمدة عام واحد، مع حد أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه.

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