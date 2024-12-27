أسعار فائدة شهادات الادخار في البنوك.. بعد قرار المركزي بالتثبيت

يتساءل الكثير من الناس عبر محركات البحث عن أسعار فائدة شهادات الادخار، بعدما قرر البنك المركزي المصري أمس في اجتماعه الأخير لعام 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، مع الحفاظ على سعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.75%, وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنوك المصرية

تستعرض جريدة “الموجز” أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنوك المصرية, بعد اجتماع البنك المركزي المصري أمس.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر

قدم بنك مصر مجموعة من شهادات الادخار ذات العوائد المتفاوتة والتي تناسب مختلف فئات المستثمرين, كالتالي:

أسعار فائدة شهادات الادخار في البنوك

شهادة الادخار طلعت حرب: تصدر لمدة سنة بعائد 27% سنويًا و23.5% شهريًا.

شهادة الادخار ابن مصر: تتميز بعائد متناقص على مدار 3 سنوات، إذ يبدأ العائد السنوي عند 30% في السنة الأولى، وينخفض إلى 25% في السنة الثانية و20% في السنة الثالثة, بينما يبدأ العائد الشهري عند 26% في السنة الأولى ويقل تدريجيًا.

شهادة الادخار القمة: تصدر لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 21.5% يتم صرفه شهريًا.

شهادات الادخار الثلاثية: توفر عائد متغير يتزايد بمقدار 0.25% عن سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي.

شهادات الادخار لأجل 5 سنوات: يقدم البنك شهادات بأجل 5 سنوات، بعائد ثابت 12.25% شهريًا و12.50% سنويًا.

شهادات الادخار لأجل 7 سنوات: توفر عائدًا ثابتًا 12.75% شهريًا طوال مدة الشهادة.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري

يوفر البنك الأهلي المصري العديد من شهادات الادخار التي تناسب متطلبات المدخرين والمستثمرين, كالتالي:

أسعار فائدة شهادات الادخار في البنوك

شهادات البلاتينية لأجل سنة واحدة: بعائد 27% يصرف في نهاية المدة أو 23% يصرف يوميًا أو 23.5% شهريًا.

شهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي: تبدأ بعائد 30% في السنة الأولى، ينخفض إلى 25% في السنة الثانية و20% في السنة الثالثة.

شهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري: تقدم عائدًا يبدأ من 26% في السنة الأولى، ثم ينخفض إلى 22% في السنة الثانية و18% في السنة الثالثة.

شهادات "البلاتينية" لأجل 3 سنوات: بعائد ثابت 21.5% يصرف شهريًا.

شهادات "البلاتينية المتغيرة": تقدم عائدًا ربع سنوي بنسبة 27.5% لأجل 3 سنوات.

شهادات لأجل 5 سنوات: تقدم عائدًا ثابتًا 14.25% يصرف شهريًا.

ويذكر أن البنك المركزي أعلن عن تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028، مع استهداف معدل تضخم متوسط قدره 7% خلال الفترة الأولى و5% في الفترة الثانية، على أن يكون الهامش المسموح به ± 2 نقطة مئوية.

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