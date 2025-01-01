تحديد أسعار الفائدة.. موعد أول اجتماع لـ البنك المركزي في 2025

حددت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، موعد أول اجتماع للبنك المركزي في 2025، ليكون في عام 2025 يوم الخميس 20 فبراير، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ونرصد لكم التفاصيل عبر الموجز.

تثبيت أسعار الفائدة

وفي اجتماعها الأخير في 26 ديسمبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي خلال العام، حيث تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، كما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، وأبقت اللجنة أيضًا على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

يعد الحفاظ على استقرار الأسعار الهدف الأساسي للسياسة النقدية، وهو ما يساهم في تعزيز الثقة وخلق بيئة ملائمة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، مع التركيز على تحقيق معدلات منخفضة للتضخم على المدى المتوسط.

موعد اول اجتماع للبنك المركزي المصري في عام 2025

وتعقد اللجنة اجتماعاتها كل ستة أسابيع، على أن يتم تحديد 8 اجتماعات لها خلال عام 2025، وفقًا للجدول الزمني الذي نشره البنك المركزي، بالإضافة إلى الاجتماعات المحددة، يحق للبنك المركزي عقد اجتماعات طارئة في حال حدوث تطورات داخلية أو خارجية تستدعي ذلك.

وقد أعلن البنك المركزي عن مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025، وهي كالتالي: 20 فبراير، 17 أبريل، 22 مايو، 10 يوليو، 28 أغسطس، 2 أكتوبر، 20 نوفمبر، و25 ديسمبر.

وتتكون لجنة السياسة النقدية من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، رئيسًا للجنة، بالإضافة إلى نائبي المحافظ رامي أبو النجا وطارق الخولي، وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين: الدكتورة نجلاء الأهواني والدكتورة سميحة فوزي.

نتائج آخر اجتماعات البنك المركزي

1 فبراير، تم رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل عائد الإيداع إلى 21.25% والإقراض إلى 22.25%.

6 مارس (اجتماع استثنائي)، تم رفع إضافي بـ600 نقطة أساس، ليصل عائد الإيداع إلى 27.25% والإقراض إلى 28.25%، بهدف كبح التضخم.

23 مايو، 18 يوليو، 5 سبتمبر، و21 نوفمبر تم تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها العليا، مع مراقبة تطورات الاقتصاد المحلي والدولي.

إقرأ أيضًا:

أسعار العملات الأجنبية .. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-11-2024 مقابل الجنيه المصري

في هذا الموعد.. رسمياً إتاحة التحويل من الخليج لمصر عبر إنستاباي