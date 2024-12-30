إنستاباي بدون رسوم مع بداية يناير.. قرارات جديدة من البنك المركزي

تطبيق إنستاباي.. أعلن مجلس إدارة البنك المركزي المصري عن قرارات جديدة تشمل تمديد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات على خدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية، مثل الإنترنت والموبايل البنكي، بالعملة المحلية. كما يشمل القرار إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق "إنستا باي" من هذه الرسوم، ونرصد لكم تفاصيلها عبر الموجز.

مدة الإعفاء من رسوم انستاباي

يسري قرار الإعفاء من رسوم انستاباي اعتبارًا من 1 يناير 2025 لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، بهدف تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية التي تتيح لهم تنفيذ معاملاتهم بسهولة وسرعة من أي مكان وفي أي وقت، ويسهم ذلك في تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد وتعزيز الشمول المالي.

المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية

المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التي أطلقها البنك المركزي المصري في أبريل 2022، تعد من أبرز مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع الحديثة، إذ تتميز المنظومة بتوفير بديل متكامل للمدفوعات النقدية، وإتاحة خدمات التحويل الفوري على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

شهد حجم المعاملات بالمنظومة خلال عام 2024 نموًا ملحوظًا حيث بلغت المعاملات المنفذة حوالي 1.5 مليار معاملة بقيمة إجمالية تصل إلى 2.9 تريليون جنيه مصري، كما وصل عدد العملاء المستخدمين للخدمة إلى 12.5 مليون عميل.

تعزيز الشمول المالي

يؤكد البنك المركزي المصري من خلال هذه الخطوة التزامه بدعم التحول الرقمي والشمول المالي، بما يعكس استراتيجية الدولة نحو تطوير البنية التحتية المالية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM لغير عملاء البنك

تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي (ATM) بين البنوك. فيما يلي تفصيل الرسوم حسب البنك:

رسوم الاستعلام عن الرصيد:

بنك أبوظبي الإسلامي: 3 جنيهات.

بنك أبوظبي التجاري: 3 جنيهات.

بنك الإمارات دبي الوطني: 2 جنيه.

بنك الإسكندرية: 3 جنيهات.

بنك فيصل الإسلامي: 3 جنيهات.

بنك HSBC: مجانًا.

بنك الاستثمار العربي: 2 جنيه.

بنك كريدي أجريكول: 2 جنيه.

بنك أبوظبي الأول: 3 جنيهات.

بنك الكويت الوطني: 4 جنيهات.

بنك ناصر الاجتماعي: 1 جنيه.

بنك QNB: 2 جنيه.

بنك القاهرة: 5 جنيهات.

بنك مصر: 2 جنيه.

البنك الأهلي المصري: 1.5 جنيه.

البنك العربي الإفريقي الدولي: 3 جنيهات.

بنك التعمير والإسكان: مجانًا.

البنك التجاري الدولي (CIB): 3 جنيهات.

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