خدمة تحويل الأموال من الخارج عبر تطبيق إنستاباي.. اعرف الخطوات

أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق خدمة جديدة تتيح تحويل الأموال من الخارج عبر تطبيق المدفوعات اللحظية إنستاباي (InstaPay Egypt)،و وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل إرسال الأموال للمصريين العاملين بالخارج وتحويلها بشكل فوري إلى ذويهم داخل مصر، ما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية.

وتبين الموجز بالخطوات كيفية تحويل الاموال بالخارج عبر إنستاباي

خدمة تحويل الأموال من الخارج عبر إنستا باي

تمكّن الخدمة المستخدمين من إجراء تحويلات مالية لحظية بالعملة الأجنبية من البلد الذي يقيمون فيه، ويتم تحويل الأموال واستبدال العملة الأجنبية بالجنيه المصري لتصل مباشرة إلى حساب المستلم البنكي أو المحفظة الذكية، وتُطبق رسوم تحويل محددة على هذه العمليات، ما يجعلها خيارًا ميسرًا ومناسبًا للعديد من المصريين بالخارج.

موعد تشغيل خدمة تحويل الأموال من الخارج

بحسب التصريحات الرسمية، من المقرر تشغيل الخدمة الجديدة للمصريين بالخارج في بداية عام 2025، وستتيح هذه الخدمة تحويل الأموال فورياً بين البنوك المصرية والمحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، مما يعزز من سرعة وسهولة عمليات التحويل.

خطوات تحويل الأموال عبر إنستاباي

لإجراء تحويل مالي باستخدام التطبيق، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. التوجه إلى أحد البنوك أو شركات تحويل الأموال في الدولة المقيم بها.



2. طلب خدمة التحويل اللحظي وتحديد قيمة المبلغ المحول.



3. إدخال رقم الحساب البنكي للمستلم أو رقم الهاتف المحمول المرتبط بالمحفظة البنكية أو بطاقة ائتمان.



4. يتم تحويل الأموال بالجنيه المصري مباشرة إلى الحساب أو المحفظة.

انستاباي

حدود السحب من تطبيق إنستاباي

حدد البنك المركزي المصري الحدود القصوى لاستخدام تطبيق إنستا باي كالتالي:

الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه.

الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 120 ألف جنيه.

الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 400 ألف جنيه.



مزايا تطبيق إنستاباي

يوفر تطبيق إنستا باي العديد من الخدمات التي تسهل على المستخدمين إدارة حساباتهم المالية، ومنها:

ربط جميع الحسابات البنكية في تطبيق واحد.

إجراء تحويلات فورية بين الحسابات والمحافظ الرقمية وبطاقات ميزة.

الاستعلام عن الرصيد وإصدار كشوف حساب مصغرة.

إضافة حسابات بنكية متعددة ضمن شبكة البنوك المصرية.



أثر خدمة تحويل الأموال من الخارج على الاقتصاد المصري

تُعد الخدمة الجديدة لتحويل الأموال خطوة هامة لدعم الاقتصاد المصري عبر جذب مزيد من العملات الأجنبية وتعزيز التحويلات الواردة من المصريين بالخارج، وكما تسهم في تحسين الكفاءة الرقمية للقطاع المصرفي وتشجيع التحول إلى التعاملات الإلكترونية.

تطبيق إنستاباي هو نموذج رائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، ومع إطلاق خدمة تحويل الأموال من الخارج، يتوقع أن يحقق التطبيق مزيداً من النجاح ويسهم في تعزيز الشمول المالي بمصر.

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