طرق تحويل الأموال عبر تطبيق إنستاباي.. تحويلات لحظية بخطوات بسيطة

يعد تطبيق إنستاباي الصادر عن البنك المركزي المصري من أبرز الحلول التكنولوجية التي تسهّل إجراء التحويلات المالية بشكل فوري، ويقدم التطبيق أربع طرق رئيسية لإتمام التحويلات بضغطة زر، مما يجعله وسيلة مثالية لجميع المستخدمين، خاصة مع تزايد عدد عملائه الذي بلغ 11 مليون مستخدم، وفق ما أعلنه البنك المركزي مؤخرًا، وتبين الموجز بالخطوات طرق التحويل اللحظي عبر تطبيق إنستاباي

الشمول المالي وإتاحة إنستاباي للمصريين بالخارج

في إطار دعم الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، أعلن البنك المركزي المصري عن خطوة جديدة تتمثل في إتاحة تطبيق إنستاباي للمصريين بالخارج، سيتمكن هؤلاء من إجراء التحويلات المالية اللحظية إلى حسابات أسرهم البنكية أو محافظهم الإلكترونية داخل مصر بدءًا من العام المقبل، ويعد هذا الإعلان الذي صدر مطلع نوفمبر الجاري، نقلة نوعية في تسهيل التعاملات المالية للمغتربين.

مزايا تطبيق إنستاباي لتحويل الأموال

يوفر تطبيق إنستاباي العديد من المزايا التي تجعله الخيار الأمثل لتحويل الأموال إلكترونيا عبر الهاتف المحمول، يقدم التطبيق خدمة التحويلات اللحظية بأعلى معايير الأمان والسهولة، مما يعزز من شعبيته بين المستخدمين ويجعله أداة فعالة في التعاملات المالية اليومية.

انستاباي

4 طرق لتحويل الأموال عبر إنستاباي

يمكن لمستخدمي تطبيق إنستاباي إجراء التحويلات المالية بسهولة عبر الطرق التالية التي تم توضيحها في آخر تحديث للتطبيق:

1. التحويل باستخدام رقم الهاتف:

يُمكن إرسال الأموال عن طريق إدخال رقم هاتف المستفيد وتحديد المبلغ المراد تحويله ثم تأكيد العملية.



2. التحويل عبر عنوان الدفع الخاص بإنستاباي:

يمكن للمستخدم كتابة عنوان الدفع الخاص بالمستفيد لإتمام عملية التحويل مباشرة.



3. التحويل إلى الحساب البنكي:

يتيح التطبيق إدخال اسم البنك التابع له المستفيد، ورقم الحساب البنكي، واسمه لاستكمال عملية التحويل.



4. التحويل باستخدام رقم البطاقة البنكية:

يمكن إرسال الأموال بكتابة رقم بطاقة المستفيد البنكية واسمه لإتمام التحويل بسرعة ودقة.

مستقبل التحويلات المالية عبر إنستاباي

مع الخطط التوسعية لتطبيق إنستاباي وإتاحته للمصريين بالخارج، من المتوقع أن يشهد التطبيق زيادة ملحوظة في عدد المستخدمين، مما يعزز من دوره في دعم الاقتصاد الرقمي وتسهيل التحويلات المالية بشكل مبتكر وآمن،

إنستاباي ليس مجرد تطبيق بل هو أداة لتحويل الأموال توفر تجربة مستخدم متميزة بخدمات لحظية، مما يجعله الخيار الأفضل لمواكبة التطورات في عالم الخدمات المالية الرقمية.

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