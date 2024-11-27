تعرف على حدود السحب اليومي عبر إنستاباي.. وأهم النصائح لحماية بياناتك

اصبح إنستاباي أحد أبرز التطبيقات المالية في مصر، حيث تم إطلاقها بهدف تسهيل عمليات التحويل المالي بين الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية، ويعد إنستاباي أحد الحلول الرقمية التي تدعم التحول الرقمي في القطاع المالي، مما يساهم في تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، وقد أثبت التطبيق نجاحه بفضل سهولة استخدامه وسرعته في تنفيذ التحويلات، ما جعله الخيار الأول للعديد من الأفراد والمؤسسات داخل مصر، وتبين الموجز في التقرير التالي بالتفصيل ماهي حدود السحب اليومي والحدى الاقصى للسحب الشهري عبر تطبيق إنستاباي.

حدود التحويل عبر تطبيق إنستاباي

يضع تطبيق إنستاباي حدود واضحة للتحويلات المالية لضمان إدارة العمليات بشكل آمن وفعال تصل الحدود القصوى للتحويلات إلى:

70 ألف جنيه مصري كحد أقصى للتحويل في المعاملة الواحدة.

120 ألف جنيه مصري كإجمالي التحويلات اليومية.

400 ألف جنيه مصري كإجمالي التحويلات الشهرية.



وتتيح هذه الحدود مرونة في إجراء التحويلات المالية اليومية والشهرية، ما يجعل التطبيق مثاليا للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.





نصائح لحماية البيانات الشخصية عبر إنستاباي

مع تزايد الاعتماد على تطبيق إنستاباي، أصبح الحفاظ على البيانات البنكية والشخصية أمرًا بالغ الأهمية، ومن الخطورة عدم اخذ الحذر اثناء التعاملات.

إليك اهم النصائح لسهولة استخدام التطبيق بامان..



1. عدم مشاركة البيانات الشخصية وتجنب مشاركة أي معلومات بنكية أو شخصية عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو وسائل التواصل الاجتماعي.



2. الحفاظ على الرقم السري، وذلك عن طريق تغيير الرقم السري الخاص بالتطبيق كل 3 أشهر على الأقل.



3. استخدام أرقام سرية قوية، من أرقامًا معقدة لتصعب من محاولات الاختراق.





تطبيق إنستاباي

إنستاباي يحقق طفرة في الاستخدام خلال 2024

شهد تطبيق إنستاباي نموا استثنائيا في عدد المستخدمين والمعاملات المالية، وبلغ عدد العملاء المسجلين أكثر من 11 مليون عميل بحلول عام 2024،

أما من حيث حجم المعاملات، فمن المتوقع أن تتجاوز 2.7 تريليون جنيه خلال العام الجاري، ما يمثل زيادة بنسبة 215% مقارنة بعام 2023 الذي سجل معاملات بقيمة 855 مليار جنيه، يظهر هذا النمو السريع تفوق التطبيق في تلبية احتياجات العملاء المالية



واخيرا أصبح تطبيق إنستاباي جزءا أساسيا من التحويلات المالية في مصر، بفضل سهولته وأمانه، ومع الاهتمام بحماية البيانات الشخصية والالتزام بالنصائح المذكورة، يمكن للمستخدمين الاستفادة من مميزاته دون القلق من أي تهديدات أمنية.

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