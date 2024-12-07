تفاصيل إطلاق تقنية الشريحة المدمجة eSIM في مصر وحقيقة ربطها بتطبيق إنستاباي

كشف مصدر بالبنك المركزي المصري عن إمكانية ربط تقنية الشريحة المدمجة eSIM الجديدة بتطبيق إنستاباي بشكل طبيعي، لتسهيل استخدامها ضمن منظومة الدفع الإلكتروني الحديثة، وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رسميًا عن إطلاق الخدمة في السوق المصرية بعد استكمال مشغلي المحمول الأربعة كافة الاختبارات الفنية اللازمة لتشغيل التقنية.

وترصد الموجز في السطور التالية ماهي تقنية الشريحة المدمجة وكيف تعمل

ما هي تقنية الشريحة المدمجة eSIM؟

تعد تقنية الشريحة المدمجة eSIM أحد أحدث الابتكارات الرقمية في مجال الاتصالات، حيث تحل محل شرائح المحمول التقليدية، تتميز هذه التقنية بكونها مدمجة داخل الأجهزة، ما يعني أنها لا تحتاج إلى شريحة فعلية قابلة للإزالة، مما يعزز مستوى الأمان ويقلل من خطر سرقة أو إساءة استخدام الشريحة.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح الشريحة المدمجة للمستخدمين إمكانية التبديل بين شبكات المحمول بسهولة، دون الحاجة إلى استبدال شريحة جديدة. كما يمكن تفعيل رقم جديد أو نقل رقم حالي على الشريحة دون انقطاع الخدمة.

دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

يأتي إطلاق تقنية الشريحة المدمجة eSIM في إطار جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحديث سوق الاتصالات ودعم التحول الرقمي في مصر، بما يتماشى مع القانون رقم 10 لسنة 2003، وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين تجربة المستخدمين، وتعزيز كفاءة واستدامة خدمات الاتصالات من خلال تقديم حلول تقنية متطورة.

الشريحة المدمجة

مزايا تقنية الشريحة المدمجة eSIM

توفر تقنية eSIM العديد من المزايا للمستخدمين:

سهولة التبديل بين الشبكات: تمكّن المستخدم من اختيار أو تغيير شركة المحمول بسهولة دون عناء تغيير الشريحة.

أمان أكبر: بفضل كونها مدمجة داخل الجهاز، يصعب سرقتها أو إساءة استخدامها.

سهولة التفعيل: يمكن تفعيل أرقام جديدة أو نقل الأرقام الحالية دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.

دعم الاستدامة: تُسهم التقنية في تقليل استهلاك البلاستيك المستخدم في الشرائح التقليدية.



تأثير تقنية eSIM على السوق المصرية

من المتوقع أن تسهم تقنية eSIM في تعزيز عملية التحول الرقمي في مصر، خاصة مع ربطها بتطبيقات الدفع الإلكتروني مثل إنستاباي، مما يوفر للمستخدمين تجربة أكثر سهولة وأمانًا.

مع هذا التطور الجديد، تستعد مصر لدخول حقبة جديدة من الاتصالات الرقمية، حيث تهدف لتلبية تطلعات المستخدمين وتحقيق تقدم ملموس في قطاع التكنولوجيا.

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