حالة وحيدة تتسبب في تلف الشريحة المدمجة eSIM .. واستبدالها بهذه الطريقة

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رسميًا عن إطلاق الشريحة المدمجة eSIM في السوق المصري، وذلك بعد انتهاء شركات المحمول الأربع من اختبار التقنية الفنية للشريحة، وأوضح الجهاز أن العملاء يمكنهم تفعيل الشريحة الجديدة من خلال زيارة أح فروع الشركة المشغلة للخدمة.

وتكشف الموجز فيما يلي كيفية تفعيل الشريحة المدمجة بطريقة آمنه بهذه الخطوات

فترة صلاحية الشريحة المدمجة eSIM

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الشريحة المدمجة eSIM تباع بفترة صلاحية محددة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ الشراء، وأوضح أن العملاء الذين لا يقومون بتفعيل رمز الاستجابة السريعة QR Code الخاص بالشريحة خلال هذه الفترة، ستتوقف شريحتهم عن العمل، وفي هذه الحالة يجب التوجه إلى فرع الشركة لاستبدال الشريحة والحصول على رمز استجابة جديد.

خطوات تفعيل الشريحة المدمجة eSIM

لشراء وتفعيل الشريحة المدمجة الجديدة، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة أحد فروع الشركة المشغلة للخدمة.



2. توقيع عقد خاص بالشريحة المدمجة eSIM.



3. استبدال الشريحة التقليدية بشريحة eSIM بنفس الرقم الحالي.



4. استلام رمز الاستجابة السريعة QR Code المطبوع من النظام الداخلي للشركة.



5. تفعيل الشريحة على الفور.

الشريحة المدمجة

في حال تجاوز العميل فترة الخمسة أيام دون تفعيل الرمز، يلزم التوجه مرة أخرى إلى فرع الشركة لاستلام رمز جديد.

مميزات الشريحة المدمجة eSIM

تأتي الشريحة المدمجة eSIM بميزات متطورة تسهل على العملاء إدارة خطوطهم بسهولة أكبر، ومن أبرز هذه المميزات:

إمكانية تفعيل الشريحة دون الحاجة إلى إدخال شريحة تقليدية في الهاتف.

دعم استخدام أكثر من رقم على نفس الجهاز

توفير مساحة داخل الجهاز بفضل الاستغناء عن الشريحة التقليدية.



أهمية تفعيل الشريحة في الوقت المحدد

نبه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ضرورة الالتزام بتفعيل الشريحة المدمجة eSIM في غضون الفترة المحددة لتجنب إيقافها. ويساعد هذا الإجراء في ضمان تجربة مستخدم سلسة، دون الحاجة إلى استبدال الشريحة أو إعادة زيارة الفرع.

الخلاصة

يمثل إطلاق الشريحة المدمجة eSIM خطوة مهمة نحو تحديث تقنيات الاتصالات في مصر، ما يوفر للمستخدمين مرونة أكبر في إدارة خطوطهم. ومن الضروري على العملاء الالتزام بإرشادات التفعيل لضمان الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة دون انقطاع.

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