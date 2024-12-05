طريقة تحويل الأموال من الخارج عبر تطبيق إنستا باي.. بكل سهولة

تطبيق إنستا باي.. في خطوة محورية نحو تعزيز القطاع المالي الرقمي بمصر، أعلنت شركة إنستاباي عن إطلاق خدمة استقبال تحويل الأموال الدولية بشكل فوري عبر شبكة المدفوعات الوطنية.

وقد حصلت عدة بنوك محلية على التراخيص والموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري؛ لتمكين من خدمة تطبيق إنستا باي (لتحويل الأموال)، مما يتيح تحويل الأموال مباشرة إلى حسابات العملاء في الوقت الفعلي.

طريقة تحويل الأموال من الخارج عبر تطبيق إنستا باي

ويستعرض موقع الموجز، أهمية خدمة التحويل اللحظي من تطبيق إنستا باي بالإضافة إلى التعرف على طريقة تحويل الأموال من الخارج عبر تطبيق إنستا باي عبر التقرير التالي:

وتتلخص طريقة تحويل الأموال من الخارج عبر تطبيق إنستا باي في الآتي:

التحويل من حساب بنكي دولي

1- اطلب من المرسل الدخول إلى حسابه البنكي الإلكتروني.

2- اختر خيار «التحويل الدولي» أو «التحويل البنكي».

3- أدخل بيانات حسابك البنكي المصري «رقم الحساب الدولي IBAN أو رقم الحساب».

4- أدخل المبلغ المراد تحويله وأكّد التفاصيل.

5- استلم الأموال في حسابك البنكي المصري باستخدام «إنستا باي».

استخدام بطاقات الائتمان أو الخصم الدولية

1- افتح تطبيق «إنستا باي» واختر «استلام الأموال».

2- اختر «بطاقة ائتمان/ خصم» كوسيلة التحويل.

3- اطلب من المرسل إدخال بيانات بطاقته «الرقم، تاريخ الانتهاء، رمز الأمان».

4- أدخل المبلغ واختر حسابك البنكي المصري لاستقبال الأموال.

5- أكد العملية واستلم الأموال في حسابك البنكي عبر «إنستا باي».

وتمثل خدمة التحويل اللحظي من تطبيق إنستا باي مبادرة مبتكرة تهدف إلى تبسيط عمليات تحويل الأموال من الخارج إلى مصر، ويأتي ذلك في إطار تحسين الأداء المالي الوطني، والاستجابة لاحتياجات العملاء بسرعة وكفاءة، مما يعزز تجربة المستخدم ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة.

مزايا تحويل الأموال من الخارج عبر تطبيق إنستا باي

كما نعرض معكم مزايا تحويل الأموال من الخارج عبر تطبيق إنستا باي وهي كالتالي:

تحويلات فورية على مدار الساعة، إذ تتيح الخدمة استقبال الحوالات الدولية بشكل فوري في أي وقت، مما يلبي احتياجات العملاء بسرعة وكفاءة. تشغيل دائم، حيث تعمل الخدمة بدون توقف، مما يوفر مرونة فائقة للعملاء على مدار الأسبوع. تغطية مصرفية واسعة، إذ تشمل جميع البنوك المصرية، مما يضمن الوصول إلى قاعدة عملاء واسعة على مستوى الجمهورية.

الإطلاق التجريبي والنجاح المبكر

انطلقت الخدمة بشكل تجريبي في يونيو الماضي بالتعاون مع شبكة واسعة من البنوك الدولية وشركات الصرافة، وقد أثبتت المرحلة التجريبية نجاحها، مما يعكس ثقة العملاء المتزايدة في الحلول الرقمية.

دور شبكة المدفوعات اللحظية

شبكة المدفوعات اللحظية، التي أطلقها البنك المركزي المصري في مارس 2022، تعد حجر الأساس للتحول الرقمي في القطاع المالي، وهذه الشبكة تقدم إمكانيات غير مسبوقة للتحويل الفوري بين العملاء، مما يعزز استخدام المدفوعات الإلكترونية كبديل للنقد.

إحصاءات ملهمة

عدد المستخدمين: أكثر من 11.5 مليون مستخدم مسجل في تطبيق إنستاباي.

حجم المعاملات: تجاوزت المعاملات المالية عبر الشبكة 2.7 تريليون جنيه مصري بنهاية عام 2024.

خطوة نحو المستقبل

يمثل تفعيل خدمة استقبال الحوالات الخارجية الفورية نقلة نوعية في الخدمات المصرفية المصرية، إذ يوفر حلولًا مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء بشكل أكثر مرونة وكفاءة، ويدفع عجلة التحول الرقمي في النظام المالي.

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