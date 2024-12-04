طرق تحويل الأموال عبر تطبيق إنستاباي.. تحويلات لحظية بخطوات بسيطة

إنستاباي هو تطبيق مدفوعات لحظية مرخص من البنك المركزي المصري، يتيح للمستخدمين إجراء المعاملات المالية بسهولة وأمان، تم تطويره من قبل شركة بنوك مصر بهدف تسهيل عملية تحويل الأموال واستلامها عبر الهاتف المحمول باستخدام تقنيات مثل الروابط المختصرة و"QR كود". يهدف التطبيق إلى تحسين تجربة الدفع الإلكتروني في مصر، ويعزز من التفاعل السريع بين الأفراد والشركات من خلال واجهته البسيطة والمرنة، يتميز إنستا باي بتقديم خدمة الدفع الفوري مع حدود سحب يومية وشهرية محددة، مما يجعله خيارًا مريحًا وآمنًا لإتمام المعاملات المالية، وفيما يليى سيوضح لكم الموجز بالتفصيل تطبيق انستا باى.

ما هو تطبيق إنستا باي؟

تطبيق إنستا باي Insta pay هو تطبيق مرخص ومُعتمد من قبل البنك المركزي المصري بهدف توفير خدمة المدفوعات اللحظية، وتم تطوير هذا التطبيق من خلال شركة بنوك مصر.

طريقة التسجيل على إنستا باي

تحميل تطبيق إنستا باي من خلال، متجر أب ستور لمستخدمي الآيفون، متجر جوجل بلاي لمستخدمي الأندرويد تأكيد رقم الهاتف المحمول. تدوين بياناتك الشخصية. تفعيل البصمة لفتح التطبيق. اختر اسم البنك الذي تتعامل معه. إضافة بيانات البطاقة البنكية. إضافة حسابك البنكي. إدخال رقم سري IPN PIN لضمان سرية معلوماتك.

ارسال واستلام الأموال

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن كيفية استلام وإرسال الاموال من خلال الرابط المختصر اللينك أو “QR”، وحدود السحب من تطبيق انستا باي، لمعرفة حدود التعامل المادي واليومي والشهري.

خطوات استلام الاموال من خلال لينك انستا باي

حدود السحب من إنستا باي

أعلن البنك المركزي عن حدود السحب من تطبيق إنستا باي كما يلي:

حدد البنك المركزي قيمة الحد الأقصى للمعاملة الواحدة على تطبيق إنستا باي 70 ألف جنيه.

جاء الحد الأقصى لقيمة المعاملة في اليوم على تطبيق إنستا باي 120 ألف جنيه.

بلغ الحد الأقصى لقيمة المعاملة خلال الشهر على تطبيق إنستا باي مبلغ 400 ألف جنيه.

خطوات استلام الأموال من خلال لينك انستا باي

تحميل تطبيق إنستا باي من خلال متجر أب ستور لمستخدمي الآيفون أو متجر جوجل بلاي لمستخدمي الأندرويد

يجب التسجيل المسبق بتطبيق انستا باي

اختيار حساب البنك المراد التحويل عليه

الضغط علي كلمة كيو ار كود

ستظهر نافذة اختار منها اللينك او الوصول السريع علي حسب احتياجك

انتظار استلام الأموال من المرسل

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