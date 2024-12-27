حدود السحب من إنستاباي InstaPay بعد قرار البنك المركزي

بعد القرار الأخير لـ البنك المركزي المصري، أصبح هناك اهتمام متزايد من قبل المواطنين للتعرف على تفاصيل حدود السحب من تطبيق إنستاباي الذي يتيح للمستخدمين إجراء معاملات مالية فورية وسهلة عبر هواتفهم المحمولة، وفي إطار السياسة النقدية للبنك المركزي، تم تحديد حدود السحب الجديدة لتلبية احتياجات العملاء في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ونرصد لكم تفاصيلها عبر الموجز.

حدود السحب من إنستاباي

أصبح الحد الأقصى للسحب في المعاملة الواحدة عبر "إنستاباي" يصل إلى 70 ألف جنيه مصري، بناءً على القرار الجديد، كما تم تحديد الحد الأقصى للسحب اليومي عبر التطبيق ليصل إلى 120 ألف جنيه، هذه الحدود الجديدة توفر مرونة أكبر للعملاء في إجراء معاملاتهم المالية بسرعة وسهولة، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهد إقبالاً متزايدًا على التحويلات المالية الرقمية.

ما هو تطبيق إنستاباي؟

تطبيق إنستاباي هو منصة تحويل أموال إلكترونية تتيح للمستخدمين إجراء عمليات تحويل الأموال بين البنوك المحلية، والسحب النقدي الفوري من الحسابات البنكية عبر الهاتف المحمول، يوفر التطبيق راحة للمستخدمين من خلال إتمام المعاملات بشكل سريع وآمن، دون الحاجة إلى زيارة الفروع المصرفية.

رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM

تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM لغير عملاء البنك من بنك إلى آخر، وتأتي عمولة السحب من مختلف البنوك كما يلي:

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك مصرف أبوظبي الإسلامي 3 جنيهات.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك أبوظبي التجاري 3 جنيهات.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك الإمارات دبي الوطني جنيهان.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك الإسكندرية 3 جنيهات.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك فيصل الإسلامي 3 جنيهات.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك HSBC مجانًا.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك الاستثمار العربي 2 جنيه.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك كريدي أجريكول جنيهان.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك أبوظبي الأول 3 جنيهات.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك الكويت الوطني 4 جنيهات.

- عمولة الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك ناصر الاجتماعي جنيه واحد.

- عمولة الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك QNB تبلغ جنيهين.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك القاهرة تبلغ 5 جنيهات.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك مصر جنيهان.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد النقدي من ماكينات ATM البنك الأهلي المصري 1.5 جنيه.

- عمولة الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي البنك العربي الإفريقي الدولي 3 جنيهات.

- عمولة الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك التعمير والإسكان مجانًا.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي البنك التجاري الدولي 3 جنيهات.

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