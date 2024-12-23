تعرف علي الدول المتاح بها خدمة إنستاباي

أثناء إطلاق البنك المركزي المصري خدمة جديدة لتحويل الأموال من الخارج إلى مصر، من خلال تطبيق «إنستاباي»، ارتفعت نسبة تساؤلات المصريين بالخارج حول الدول التي يمكن لها التحويل منها، وأسماء البنوك وشركات الصرافة الوسيطة، وهذا ما سيناقشه الموجز فيما يلي.

خدمة إنستاباي المميزة

وتوفر الخدمة الجديدة استقبال الأموال لحظيًا على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع أيضاً، وتأتي في إطار جهود البنك من أجل تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، بناءاً على رؤية مصر 2030.

خدمة إنستاباي لإستقبال الأموال

تعد إنستاباي تطبيق مخصص للتحويلات المالية اللحظية داخل مصر، والذي تم تطويره ليشمل كل التحويلات الواردة من عدد من الدول خارج البلاد؛ وتوفر تلك الخدمة استقبال الأموال لحظيًا في أي وقت، وذلك بدون الحاجة إلى الإنتظار لساعات العمل الرسمية أو أيام العمل الأسبوعية.

الدول المتواجدة بها خدمة إنستاباي

لقد تم بالفعل الإعلان عن المرحلة الأولى للخدمة، والتي تشمل 7 دول رئيسية حيث يمكن لكل المصريين تحويل الأموال منها إلى مصر عن طريق تطبيق إنستاباي بواسطة شبكة من البنوك وشركات الصرافة، ومن البلاد المستخدمة لخدمة إنستاباي (مصر، الكويت، قطر، البحرين، السعودية، الأردن، عمان).

طريقة استخدام خدمة إنستاباي

1- في البداية قم بالتوجه إلى أحد وكلاء التحويل المدرجين ضمن القائمة في الدولة التي تقيم بها.

2- ثم قم بتقديم البيانات المطلوبة وإتمام عملية التحويل باستخدام تطبيق إنستاباي.

3- وبعدها يتم استلام الأموال لحظيًا في الحساب البنكي للمستفيد داخل مصر.

هل من الممكن استقبال الأموال من الخارج من خلال إنستاباي

الخدمة متاحة حاليًا من خلال عدد من البنوك المصرية المرخصة لاستقبال الحوالات عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ومن المتوقع إضافة دول وبنوك أخرى إلى الخدمة خلال الفترة المقبلة.

وهذه الخدمة الجديدة تمنح المصريين بالخارج طريقة ميسرة وآمنة لتحويل أموالهم إلى مصر بشكل فوري، مما يساهم في تلبية احتياجاتهم اليومية ودعم الاقتصاد الوطني.

خدمة إنستاباي بتحويل واستقبال الأموال

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