المركزي يشرح الطرق المتاحة لتحويل الأموال لحظياً من الخارج إلى مصر

في خطوة هامة لتعزيز التحول الرقمي في مصر وتدعيم البنية التحتية للخدمات المالية الإلكترونية، أطلق البنك المركزي المصري خدمة تحويل الأموال لحظيًا إلى مصر دوليا، وفي فيديو ترويجي نشره البنك، تم شرح كيفية إتمام التحويلات المالية من جميع أنحاء العالم إلى مصر بسهولة وعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتقليص الاعتماد على المعاملات النقدية الورقية.

إنستاباي.. منصة رائدة للتحويلات المالية الدولية

كما أعلن البنك المركزي المصري عن تعاون مع شبكة واسعة من الوكلاء والمراسلين الدوليين الذين يقدمون هذه الخدمة(تحويل الأموال لحظيا)، مع التأكيد على أنه جاري العمل على إضافة مزيد من الشركات والمراسلين إلى القائمة.

وقد أثار تطبيق "إنستاباي" اهتماماً واسعاً في الأوساط المصرفية بعد أن أعلن وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، المهندس إيهاب نصر، عن توفير الخدمة الجديدة لـ تحويل الأموال لحظيا من دول الخليج إلى مصر عبر التطبيق خلال الشهرين المقبلين.

تحويل الأموال

أرقام طموحة ومستقبل واعد لتحويلات المصريين بالخارج

ويقدم الموجز، تصريحات وكيل مساعد البنك المركزي، في السطور التالية..

وقال إيهاب نصر في تصريحات تليفزيونية إن البنك المركزي يهدف إلى تحقيق معاملات بقيمة 2.7 تريليون جنيه عبر "إنستاباي" في عام 2024، موضحا أن الأموال المحولة باستخدام التطبيق، سواء بالدولار أو العملات الصعبة، سيتم تحويلها مباشرة إلى الحسابات بالجنيه المصري.

بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق النظام تجريبيًا فيما يخص تحويلات المصريين في الخارج، مع توجيه البنوك التي حصلت على تراخيص لتفعيل هذه الخدمة (تحويل الأموال لحظيا) إلى إجراء حملات توعية لتوضيح كيفية استفادة المواطنين من هذه الخدمات.

تحويل الأموال

الإنجازات السابقة والتطلعات المستقبلية

وتعكس أرقام التحويلات عبر تطبيق "إنستاباي" قوة هذه الخدمة في تحقيق أهدافها، حيث سجل التطبيق 400 مليون معاملة بقيمة 800 مليار جنيه في العام الماضي، كما بلغ حجم المعاملات خلال العام الجاري 1.2 تريليون جنيه حتى الآن.

وقد أثبتت الخدمة فعاليتها في تيسير تحويلات المصريين بالخارج، لتكون بذلك أداة مهمة في تمويل الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات.

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