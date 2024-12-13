هل يمكن استخدام Apple Wallet في سحب الأموال من ماكينات ATM؟

Apple Pay.. تساءل العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن إمكانية استخدام Apple Wallet لسحب النقود من ماكينات الصراف الآلي (ATM) وقد أوضح البنك أن خدمة Apple Pay لا تتيح حاليًا سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي، بل تقتصر على إجراء المدفوعات في نقاط البيع، المواقع الإلكترونية، والتطبيقات ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

ما هي خدمة Apple Pay؟

أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، كأكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن طرح خدمة Apple Pay، وهي وسيلة دفع مبتكرة وآمنة تتيح للعملاء الدفع باستخدام هواتف iPhone أو Apple Watch دون الحاجة إلى بطاقة مصرفية فعلية.

كيفية استخدام Apple Pay

في نقاط البيع (POS):

يضغط العميل مرتين على الزر الجانبي في جهاز iPhone أو Apple Watch.

يقترب الجهاز من نقطة الدفع الداعمة لتقنية NFC.

يتم التحقق باستخدام Face ID، Touch ID، أو الرمز السري لإتمام الدفع.

في التطبيقات والمواقع الإلكترونية:

يمكن للعملاء الدفع عبر iPhone أو iPad أو Mac دون الحاجة إلى إدخال تفاصيل البطاقة أو معلومات الدفع في كل مرة.

الخصوصية والأمان

توفر Apple Pay أعلى معايير الأمان والخصوصية، حيث لا يتم تخزين تفاصيل البطاقة الفعلية على الجهاز أو خوادم Apple، وبدلًا من ذلك، يتم إنشاء رقم حساب فريد مشفر يتم تخزينه بأمان في شريحة معتمدة تُعرف باسم Secure Element، المصممة لحماية معلومات الدفع.

طريقة تفعيل Apple Pay

يمكن تفعيل الخدمة عبر:

تطبيق CIB Mobile Banking. أو تطبيق Wallet على أجهزة iPhone، من خلال الضغط على إشارة "+" وإضافة بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر.

هل يمكن السحب من ATM باستخدام Apple Pay؟

في الوقت الحالي، لا تدعم ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنك التجاري الدولي (CIB) السحب باستخدام Apple Pay. الخدمة مخصصة فقط للمدفوعات الرقمية عبر نقاط البيع والمواقع الإلكترونية.

رغم أن Apple Wallet توفر حلول دفع مبتكرة، إلا أن استخدامها في السحب النقدي من ماكينات ATM غير متاح حاليًا في مصر عبر البنك التجاري الدولي (CIB)، ومع ذلك، يستمر البنك في التوسع في خدماته الرقمية، مما قد يفتح المجال لدعم هذا النوع من المعاملات في المستقبل.

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