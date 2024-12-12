فيزا توفر خدمة أبل باي Apple Pay لعملائها في مصر

خدمة أبل باي Apple Pay.. تعد واحدة من أبرز الابتكارات الحديثة في عالم الدفع الإلكتروني، حيث تقدم تجربة سريعة وآمنة للمستخدمين لإجراء عمليات الدفع من خلال أجهزتهم الذكية.

وتمثل خدمة أبل باي Apple Pay تطورًا مهمًا في مجال التكنولوجيا المالية، إذ تتيح للمستخدمين إتمام مشترياتهم بسهولة دون الحاجة إلى حمل النقود أو بطاقات الائتمان التقليدية.

خدمة أبل باي Apple Pay

وفي هذا الصدد، الموجز يرصد تفاصيل قيام شركة فيزا الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، بالإعلان عن تقديم خدمة أبل باي Apple Pay لعملائها في مصر التي تعتبر وسيلة آمنة ومضمونة وسهلة للدفع في المتاجر وداخل التطبيقات وعبر الإنترنت.

وكشفت أيضًا عن طريقة استخدام خدمة أبل باي Apple Pay وهي كالتالي:

طريقة استخدام خدمة أبل باي Apple Pay

للدفع في المتاجر، ليس عليك سوى النقر مرتين على الزر الجانبي لجهازك سواءً كان هاتف آيفون أو ساعة أبل، مع الإمساك به بالقرب من جهاز الدفع الإلكتروني لإجراء عملية دفع بدون تلامس.

تمتاز جميع عمليات الشراء التي تتم من خلال خدمة أبل باي بالأمان، حيث تتم مصادقتها باستخدام خاصية بصمة الوجه Face ID أو بصمة الإصبع Touch ID أوعن طريق إدخال رمز المرور الخاص بجهازك، بالإضافة إلى رمز أمان ديناميكي مميز يُستخدم لمرة واحدة.

خدمة أبل باي Apple Pay

وترى الشركة أيضًا أن الدفع باستخدام خدمة أبل باي أصبح مقبولاُ في متاجر البقالة والصيدليات وسيارات الأجرة والمطاعم والمقاهي ومحلات البيع بالتجزئة والعديد من الأماكن غيرها، كما يمكن للعملاء أيضًا استخدام خدمة أبل باي على هواتف آيفون وأجهزة آيباد وماك لإجراء عمليات شراء أسرع وأيسر عبر التطبيقات أو المواقع التجارية الداعمة للخدمة، دون الحاجة إلى إنشاء حسابات أو كتابة معلومات الاتصال والشحن والفواتير مرارًا.

وتًسهل خدمة أبل باي الدفع مقابل توصيل الطعام والبقالة والتسوق عبر الإنترنت وفي وسائل المواصلات ومواقف السيارات، وغيرها من الأمور.

وتعليقًا على تلك الخدمة، قالت ملك البابا، نائب رئيس فيزا ومدير الشركة في مصر: "يعد تقديم خدمة أبل باي في مصر علامة فارقة في رحلتنا نحو توفير ابتكارات الدفع في المزيد من الأسواق، وتلبيةً لاحتياجات المستهلكين المتغيرة باستمرار، نلتزم بتوفير حلول آمنة ومريحة، والأهم من ذلك أن تكون متوافقة مع نمط حياتهم المعتمد على استخدام التقنيات الرقمية، وتحظى طرق الدفع بدون تلامس بالثقة وتلقى رواجًا بالفعل في مصر، وإننا متحمسون لتقديم خدمة أبل باي لحاملي بطاقات فيزا".

وأشارت إلى مزايا خدمة أبل باي Apple Pay والتي تتمحور في الآتي:

مزايا خدمة أبل باي Apple Pay

عند استخدام العملاء بطاقات ائتمان أو بطاقات خصم مباشر مع خدمة أبل باي، لا تًخزن أرقام البطاقات الفعلية على الجهاز أو على خوادم أبل

بدلاً من ذلك، يتم تعيين رقم حساب جهاز مميز وتشفيره وتخزينه بصورة آمنة في نظام Secure Element، وهو عبارة عن شريحة معتمدة مًصممة وفقًا لمعايير الصناعة لتخزين معلومات الدفع بأمان على الجهاز.

أما طريقة تفعيل خدمة أبل باي Apple Pay فهي كالتالي:

طريقة تفعيل خدمة أبل باي

من السهل ضبط إعدادات خدمة أبل باي، فكل ما على العميل فعله هو فتح تطبيق Wallet على هاتفه آيفون، والنقر على +، واتباع الخطوات لإضافة بطاقات الائتمان أو الخصم الخاصة به من فيزا.

ما أن يضيف العميل بطاقة إلى هاتف آيفون أوساعة أبل أو جهاز آيباد أو جهاز ماك، يمكنه البدء في استخدام خدمة ابل باي على هذا الجهاز على الفور.

وسيستمر العملاء في تلقي جميع المكافآت والمزايا المُقدمة على جميع بطاقات فيزا الخاصة بهم.

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