ما هو أعلي عائد لشهادات الادخار في مصر 2025؟.. تصل إلى 30%

أعلي عائد لشهادات الادخار في مصر.. تسعى العديد من البنوك المصرية إلى جذب السيولة من خلال إصدار شهادات ادخار وحسابات توفير بـ أعلى عائد وتتراوح بين 21% و30%، وذلك بناءً على الآجال الادخارية ودوريات صرف العائد.

قدمت بنوك مثل البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك Saib، وبنك البركة، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك قطر الوطني (QNB)، معدلات عائد مرتفعة على شهادات الادخار, وتُعد هذه البنوك من أبرز المؤسسات التي تتيح أعلى عوائد في السوق المصرية حاليًا.

أعلي عائد لشهادات الادخار في مصر

ورصدت جريدة “الموجز” عدد من البنوك الكبرى في مصر لتحديد أعلى عائد على شهادات الادخار في السوق المصرية.

أعلي عائد لشهادات الادخار في البنك الأهلي المصري

عائد الشهادة البلاتينية متناقصة: تُصدر هذه الشهادة لأجل 3 سنوات بعائد متناقص, يتراوح العائد بين 30% للسنة الأولى، و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة, يتم صرف العائد سنويًا.

عائد الشهادة البلاتينية سنوية: تُصدر لأجل عام واحد بعائد 27% يصرف عند الاستحقاق، و23.5% يصرف شهريًا, تحظى وهذه الشهادة باهتمام كبير من العملاء.

عائد الشهادة البلاتينية الثلاثية: تُصدر هذه الشهادة لأجل 3 سنوات بعائد ثابت يبلغ 21.5% سنويًا، ويتم صرف العائد شهريًا.

أعلي عائد لشهادات الادخار في بنك مصر

أعلي عائد لشهادات الادخار في مصر

عائد شهادة ابن مصر: تُصدر لأجل 3 سنوات بعائد متناقص 30% للسنة الأولى، و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة, وتختلف الفائدة حسب دورية صرف العائد.

شهادة طلعت حرب: تُصدر الشهادة لأجل عام واحد بعائد يتراوح بين 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.

شهادة القمة: تُصدر لأجل 3 سنوات بعائد ثابت يبلغ 21.5% سنويًا يصرف شهريًا.

أعلي عائد لشهادات الادخار في بنك Saib

أعلي عائد لشهادات الادخار في مصر

شهادة إكسلانس: تُصدر لأجل 3 سنوات بعائد 22.5% سنويًا يتم صرفه شهريًا, ويتطلب البنك حدًا أدنى لشراء الشهادة مليون جنيه.

شهادة إكسلانس بلس: تُصدر لأجل 3 سنوات بعائد 23% سنويًا، ويتم صرف العائد شهريًا, يتطلب حدًا أدنى لشراء الشهادة 5 ملايين جنيه.

شهادة برايم: تُصدر لأجل 3 سنوات بعائد 22% سنويًا يتم صرفه شهريًا، بشرط أن يكون الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

أعلي عائد لشهادات الادخار في بنك QNB الأهلي

شهادة فرست بلس: تُصدر الشهادة لأجل 3 سنوات بعائد 22% سنويًا، يتم صرفه شهريًا. يتطلب حدًا أدنى للشراء قدره 5 ملايين جنيه.

الشهادة الثلاثية: تُصدر لأجل 3 سنوات بعائد ثابت يبلغ 20% سنويًا، وتصرف شهريًا، بينما يصرف العائد ربع سنوي أو نصف سنوي حسب اختيار العميل.

أعلي عائد لشهادات الادخار في البنك الأهلي الكويتي

الشهادة الثلاثية: تُصدر الشهادة لأجل 3 سنوات بعائد ثابت يبلغ 21% سنويًا مع صرف العائد شهريًا, يصل العائد إلى 22.1% عند صرف العائد كل 3 أشهر.

شهادة القمة: تُصدر الشهادة لأجل 3 سنوات بعائد ثابت يبلغ 21.5% سنويًا، ويصرف العائد شهريًا.

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