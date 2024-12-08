كيفية تحويل الاموال من الخارج عبر انستا باي.. بخطوات بسيطة

تحويل الاموال من الخارج.. أطلق البنك المركزي المصري، خدمة التحويل اللحظي للاموال من الخارج عبر تطبيق انستا باي، مما يتيح للعملاء تحويل الاموال بشكل فوري من أي دولة إلى حساباتهم البنكية أو محفظاتهم الذكية في مصر، ويأتي هذا الإطلاق بعد فترة تجريبية بدأت في يونيو الماضي، حيث تم تفعيل الخدمة عبر البنوك المراسلة وشركات الصرافة في الخارج، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



تحويل الاموال من الخارج عبر انستا باي

وتتيح خدمة تحويل الاموال من الخارج عبر تطبيق انستا باي للمستخدمين تحويل الأموال من العملة الأجنبية إلى الجنيه المصري، مع فرض رسوم تحويل، وذلك في عملية سريعة وآمنة، وفقًا للمهندس إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لأنظمة الدفع الإلكتروني، فإن التحويل يتم عبر الشركات المراسلة للبنوك المصرية على مستوى العالم، كما يمكن للعملاء تحويل الأموال إلى حسابات بنكية أو بطاقات إلكترونية أو محفظات هاتفية، سواء من خلال الشركات أو المنافذ المتاحة في الخارج.

وأشار نصر إلى أن العديد من شركات الصرافة في منطقة الخليج قد قامت بتحديث تطبيقاتها لتشمل خدمة "إنستا باي"، مما يسمح بإجراء التحويلات دون الحاجة لزيارة مقر الشركة، وبذلك، يمكن للعملاء في الخارج تحويل الأموال بشكل لحظي عبر الهواتف الذكية أو التطبيقات الإلكترونية.

خطوات تحويل الأموال من الخارج لحظيا عبر «انستا باي»

يمكن تحويل الأموال من الخارج لحظيا عبر تطبيق «انستا باي»، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1- يقوم العميل بالخارج في أي دولة بالذهاب إلى البنك الذي يتعامل معه أو شركة تحويل الأموال.

2- طلب إجراء خدمة تحويل لحظي.

3- تحديد قيمة المبلغ المراد تحويله إلى مصر.

4- تحديد رقم الحساب البنكي في مصر أو محفظة الهاتف المحمول أو رقم البطاقة الائتمانية.

5 - تحويل المبلغ إلى الجنيه المصري وإرسال قيمته إلى الحساب.

يمثل تفعيل خدمة استقبال الحوالات الخارجية الفورية نقلة نوعية في الخدمات المصرفية المصرية، إذ يوفر حلولًا مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء بشكل أكثر مرونة وكفاءة، ويدفع عجلة التحول الرقمي في النظام المالي.

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