تعرف على سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم.. كشفت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصرفي عن تحديث سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 1 يناير 2024, والذي شهد حالة من الاستقرار بالتزامن مع عطلة البنوك في أول أيام العام الجديد.

سعر الريال السعودي اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 1 يناير 2024, وفقًا للبنوك العاملة في مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.5154 جنيه للشراء، و13.5553 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر إلى 13.4915 جنيه للشراء، و13.5553 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.4915 جنيه للشراء، و13.5553 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.5044 جنيه للشراء، و13.558 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

وصل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة إلى 13.4915 جنيه للشراء، و13.5572 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 13.5125 جنيه للشراء، و13.5391 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي 13.5044 جنيه للشراء، و13.5444 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي إلى 13.49 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 13.4677 جنيه للشراء، و13.5679 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول

بلغ سعر الريال السعودي في كريدي أجريكول 13.4506 جنيه للشراء، و13.5517 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني إلى 13.4307 جنيه للشراء، و13.5734 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

سجل سعر الريال السعودي في بنك SAIB 13.31 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي 13.1896 جنيه للشراء، و13.5481 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

وصل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد إلى 13.0964 جنيه للشراء، و13.5707 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.5214 جنيه للشراء، و13.5607 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

بلغ سعر الريال السعودي في بنك CIB 13.5161 جنيه للشراء، و13.5553 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي 13.5161 جنيه للشراء، و13.5553 جنيه للبيع.

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