استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

شهد سعر الريال السعودي استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، حيث استقرت الأسعار في معظم البنوك المحلية دون تغييرات كبيرة، ويُعتبر الريال السعودي من العملات المهمة في السوق المصرية، نظرًا للعلاقات التجارية بين مصر والسعودية، وأهميته بالنسبة للحج والعمرة.

وترصد الموجز سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم

أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 13.5273 جنيه

سعر البيع: 13.5583 جنيه



البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 13.49 جنيه

سعر البيع: 13.56 جنيه



بنك مصر

سعر الشراء: 13.49 جنيه

سعر البيع: 13.56 جنيه



بنك القاهرة

سعر الشراء: 13.50 جنيه

سعر البيع: 13.57 جنيه



بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 13.51 جنيه

سعر البيع: 13.55 جنيه



مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 13.54 جنيه

سعر البيع: 13.57 جنيه

الريال السعودي



البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء: 13.52 جنيه

سعر البيع: 13.55 جنيه



بنك قناة السويس

سعر الشراء: 13.47 جنيه

سعر البيع: 13.57 جنيه



سعر الريال السعودي مقابل العملات الأجنبية

يتمتع الريال السعودي بثبات نسبي مقابل العملات الأجنبية الأخرى، حيث جاءت أسعاره على النحو التالي:

مقابل الدولار الأمريكي

سعر الشراء: 50.8046 جنيه

سعر البيع: 50.9046 جنيه



مقابل اليورو

سعر الشراء: 52.9739 جنيه

سعر البيع: 53.0884 جنيه



مقابل الجنيه الإسترليني

سعر الشراء: 63.9071 جنيه

سعر البيع: 64.0481 جنيه



أسباب استقرار الريال السعودي

يشهد الريال السعودي استقرارًا في السوق المصرية بفضل التوازن بين العرض والطلب، خاصة مع اقتراب موسم العمرة وزيادة التحويلات المالية بين البلدين، وكما يُساهم التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية في تعزيز الاستقرار النقدي.

تحديث مستمر لأسعار العملات

لمتابعة أحدث أسعار العملات بما في ذلك الريال السعودي، يُنصح بمتابعة تحديثات موقع الموجز والمواقع الرسمية للبنوك المصرية، حيث يتم تحديث الأسعار دوريًا وفقًا للتغيرات في سوق المال.

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