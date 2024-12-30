سعر الذهب والسبائك اليوم الاثنين 30-12-2024 في الصاغة

شهد سعر الذهب والسبائك اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 حالة من الاستقرار مقارنة بتعاملات أمس, على الرغم من الارتفاع الطفيف في سعر الأوقية عالميًا.

سعر الذهب والسبائك اليوم

يستعرض “الموجز” تحديث سعر الذهب والسبائك اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024, وفقًا لمنصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 4240 جنيهًا للشراء.

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 4262.75 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم نحو 3886.75 جنيهًا للشراء.

بلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم نحو 3907.5 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 3710 جنيهًا للشراء.

بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 3730 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 3180 جنيهًا للشراء.

بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 3197.25 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 2473.25 جنيهًا للشراء.

بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 2486.75 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب والسبائك

سعر الذهب عيار 12 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم نحو 2120 جنيهًا للشراء.

بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم نحو 2131.5 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم نحو 1590 جنيهًا للشراء.

بلغ سعر الذهب عيار 9 اليوم نحو 1598.5 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 29680 جنيهًا للشراء.

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 29840 جنيهًا للبيع.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب اليوم نحو 2619.51 دولارًا للشراء.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم نحو 2619.78 دولارًا للبيع.

أسعار السبائك الذهبية اليوم

سجل سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 اليوم نحو 4340 جنيهًا.

بلغ سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عيار 24 اليوم نحو 10835 جنيهًا.

سجل سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 اليوم نحو 21670 جنيهًا.

بلغ سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 اليوم نحو 43340 جنيهًا.

سجل سعر سبيكة الذهب 15.55 جرام عيار 24 اليوم نحو 67394 جنيهًا.

بلغ سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 اليوم نحو 86680 جنيهًا.

سجل سعر سبيكة الذهب 25 جرام عيار 24 اليوم نحو 108350 جنيهًا.

بلغ سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 اليوم نحو 433400 جنيهًا.

سجل سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 اليوم نحو 1076500 جنيهًا.

بلغ سعر سبيكة الذهب 1 كيلو عيار 24 اليوم نحو 4304000 جنيهًا.

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