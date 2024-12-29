سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار.. وصل لكام

سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار.. يشهد حالة من الاستقرار بالدولار، مما يعكس توازنًا نسبيًا في الأسواق العالمية بعد تقلبات شهدتها في الفترة الأخيرة، ويُعتبر المعدن الأصفر من أهم الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون، خاصة في أوقات عدم اليقين الاقتصادي أو تقلبات الأسواق المالية.

وثبات سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار يأتي وسط ترقب المتعاملين لتطورات اقتصادية مهمة، مثل قرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة، وحركة الدولار الأمريكي، والتغيرات في معدلات التضخم، وعلى الرغم من استقرار الأسعار، فإن الذهب يظل محط أنظار المستثمرين كأداة للتحوط ضد المخاطر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.

سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار

الموجز يرصد عبر التقرير التالي آخر ما وصل له سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار.

مع استمرار هذا الثبات، يواصل الذهب إثبات مكانته كخيار استثماري مستدام، حيث تعتمد حركته بشكل كبير على العوامل الاقتصادية والجيوسياسية.

وسيطر التراجع على أسعار الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة اليوم الأحد حيث شهدت زيادة في عمليات البحث عبر محرك "جوجل" الشهير، وجاء سعر الذهب بكافة الاعيرة اليوم الاحد 29 ديسمبر 2024 على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم الأحد 29-12-2025

سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار نحو 2622 دولارا للبيع، و2621 دولار للشراء.

سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4262 جنيها للبيع، و4240 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 الآن إلى 3907 جنيهات للبيع، و3886 جنيها للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في الصاغة 3730 جنيها للبيع، و3710 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 الآن 3197 جنيها للبيع، و3180 جنيها للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 الآن في الصاغة 2486 جنيها للبيع، و2473 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر إلى 29,840 جنيه للبيع، و 29,680 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية تحسب بشكل مختلف من محل لآخر، إذ يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 60 إلي 250 جنيهًا، باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، ولحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، تتم إضافة مبلغ المصنعية المحدد على سعر جرام الذهب المعلن، وتختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر في الصاغة.

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