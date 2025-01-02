فوائد الإيداع والإقراض في البنك الأهلي المصري 2025.. إليك التفاصيل

فوائد الإيداع والاقراض في البنك الأهلي المصري، مع بداية عام 2025، يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن أدوات مالية آمنة تساعدهم في تنمية مدخراتهم وتحقيق دخل شهري ثابت، ومن بين الخيارات الأكثر استقرارًا وموثوقية تأتي خدمات الإيداع والإقراض التي يقدمها البنك الأهلي المصري، والتي تتميز بتنوع الأوعية الادخارية وعوائدها المرتفعة مقارنة بغيرها من المنتجات البنكية، ونرصد لكم التفاصيل عبر الموجز.

فوائد الإيداع والاقراض في البنك الأهلي المصري

يوفر البنك الأهلي المصري مجموعة متنوعة من شهادات الادخار التي تلبي احتياجات العملاء المختلفة، سواء من حيث العائد أو دورية صرفه. وفيما يلي أبرز الشهادات المتاحة:

1. شهادة ذات العائد السنوي 27%

مدة الشهادة: عام واحد.

العائد: 27% سنويًا.

طريقة صرف العائد: يتم صرفه في نهاية المدة.

مناسبة لمن؟ العملاء الذين يرغبون في الحصول على عائد كبير مرة واحدة في نهاية مدة الشهادة.



2. شهادة ذات العائد الشهري 23.5%

مدة الشهادة: عام واحد.

العائد: 23.5% سنويًا.

طريقة صرف العائد: شهريًا.

مناسبة لمن؟ العملاء الذين يحتاجون إلى دخل شهري ثابت يساعدهم في تلبية احتياجاتهم اليومية.



3. شهادة ذات العائد المتناقص 30%

مدة الشهادة: ثلاث سنوات.

العائد: 30% في السنة الأولى. 25% في السنة الثانية. 20% في السنة الثالثة.

طريقة صرف العائد: يتم صرف العائد سنويًا.

مناسبة لمن؟ العملاء الذين يرغبون في عائد مرتفع في السنة الأولى ثم عائد مستقر في السنوات التالية.



4. الشهادة الدولارية (شهادة القمة)

العملة: الدولار الأمريكي.

مدة الشهادة: ثلاث سنوات.

العائد: 8% سنويًا.

طريقة صرف العائد: يُصرف مقدمًا بنسبة 24% تراكمي بالجنيه المصري.

مناسبة لمن؟ المصريين والأجانب الذين يرغبون في استثمار أموالهم بالدولار مع عائد مضمون.



5. الشهادة الدولارية (شهادة إيليت)

العملة: الدولار الأمريكي.

مدة الشهادة: ثلاث سنوات.

العائد: 6% سنويًا.

طريقة صرف العائد: ربع سنوي بالدولار الأمريكي.

6. شهادة الاستثمار بفئات مرنة

القيمة: تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

مدة الشهادة: حسب رغبة العميل.

7. شهادات أخرى بمرونة في دوريات الصرف

يتيح البنك شهادات ادخار متنوعة بدورية صرف مختلفة (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي).

شروط الإقراض من البنك الأهلي

1. القرض بضمان شهادات الادخار أو الودائع

يمنح البنك الأهلي المصري قروضًا بضمان شهادات الادخار أو الودائع للعملاء، حيث يتم استخدام الشهادة كضمان للتمويل.

نسبة التمويل: تصل إلى 90% من قيمة الشهادة أو الوديعة.

مدة القرض: تمتد إلى أجل انتهاء الشهادة أو الوديعة.

الفائدة يتم احتسابها بنسبة أعلى من عائد الشهادة أو الوديعة بفارق محدد.

2. القرض الشخصي بدون تحويل راتب (لأصحاب الشهادات والودائع)

يقدم البنك قروضًا شخصية للعملاء أصحاب شهادات الادخار أو الودائع دون الحاجة إلى تحويل الراتب.

قيمة القرض: تعتمد على قيمة الشهادة أو الوديعة، مع نسبة تمويل مرنة تصل إلى 90%.

مدة القرض: تتراوح بين سنة إلى 10 سنوات، حسب الاتفاق.

3. تسهيلات السحب على المكشوف بضمان الشهادات

يتيح البنك الأهلي المصري للعملاء إمكانية السحب على المكشوف بضمان الشهادات أو الودائع.

القيمة المتاحة للسحب:

نسبة من قيمة الشهادة تصل إلى 80%.

نسبة من قيمة الشهادة تصل إلى 80%. مدة السحب: تجدد سنويًا.

4. برامج التمويل العقاري بضمان الشهادات

يقدم البنك الأهلي برامج تمويل عقاري يتم تمويلها بضمان الشهادات، مما يوفر للعملاء فرصة لشراء عقارات دون الحاجة إلى ضمانات إضافية.

نسبة التمويل:تصل إلى 70%-80% من قيمة العقار.

مدة التمويل: تصل إلى 20 عامًا.

5. القروض الاستثمارية لأصحاب الشركات بضمان الودائع والشهادات

يقدم البنك قروضًا استثمارية لأصحاب الشركات وأصحاب الأعمال بضمان الشهادات أو الودائع.

نسبة التمويل: تصل إلى 85% من قيمة الشهادة.

مدة القرض: تصل إلى 5 سنوات.

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