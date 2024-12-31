سعر الجنيه الذهب BTC اليوم .. آخر تحديث للمعدن الأصفر بالتعاملات المسائية

شهد سعر الجنيه الذهب BTC اليوم في مصر استقرارًا الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، حيث بلغ سعر الجنيه الذهب 29,840 جنيهًا مصريًا. وفقًا للبيانات الأخيرة، تتفاوت أسعار الجنيهات الذهبية بناءً على عدد الجنيهات، والتي نستعرضها لكم عبر الموجز، كالتالي:

1 جنيه ذهب: 29,840 جنيه مصري

5 جنيه ذهب: 149,200 جنيه مصري

10 جنيه ذهب: 298,400 جنيه مصري

15 جنيه ذهب: 447,600 جنيه مصري

20 جنيه ذهب: 596,800 جنيه مصري

25 جنيه ذهب: 746,000 جنيه مصري

50 جنيه ذهب: 1,492,000 جنيه مصري

100 جنيه ذهب: 2,984,000 جنيه مصري

250 جنيه ذهب: 7,460,000 جنيه مصري

500 جنيه ذهب: 14,920,000 جنيه مصري

يعتبر الجنيه الذهب من الأصول الاستثمارية التي تلقى إقبالًا كبيرًا من المستثمرين والمواطنين في مصر، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في أسعار الذهب عالمياً.

أسعار سبائك الذهب في مصر

سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24: بلغ سعرها 21,670.00 جنيه مصري.

سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24: سعرها 43,340.00 جنيه مصري.

سبيكة ذهب 50 جرام من جولد إيرا: بلغ سعرها 216,700.00 جنيه مصري.

سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24: سعرها 433,400.00 جنيه مصري.

سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24: يتم تداولها بسعر 4,304,000.00 جنيه مصري.

سبيكة ذهب 500 جرام عيار 24: سعرها 2,152,500.00 جنيه مصري.

أسعار الذهب اليوم

جرام عيار 24:

سعر الشراء: 4274 جنيه

سعر البيع: 4251 جنيه

جرام عيار 22:

سعر الشراء: 3918 جنيه

سعر البيع: 3897 جنيه

جرام عيار 21:

سعر الشراء: 3740 جنيه

سعر البيع: 3720 جنيه

جرام عيار 18:

سعر الشراء: 3206 جنيه

سعر البيع: 3189 جنيه

جرام عيار 14:

سعر الشراء: 2493 جنيه

سعر البيع: 2479 جنيه

الدولار:

سعر الشراء: 50.89 جنيه

سعر البيع: 50.39 جنيه

الأونصة:

سعر الشراء: 2626 جنيه

سعر البيع: 2625.5 جنيه

الجنيه الذهب:

سعر الشراء: 29920 جنيه

سعر البيع: 29900 جنيه

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