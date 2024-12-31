siteName
test
رئيس التحرير
ياسر بركات
test
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

بيزنس وبورصة

سعر الجنيه الذهب BTC اليوم .. آخر تحديث للمعدن الأصفر بالتعاملات المسائية

سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب BTC اليوم

شهد سعر الجنيه الذهب BTC اليوم في مصر استقرارًا الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، حيث بلغ سعر الجنيه الذهب 29,840 جنيهًا مصريًا. وفقًا للبيانات الأخيرة، تتفاوت أسعار الجنيهات الذهبية بناءً على عدد الجنيهات، والتي نستعرضها لكم عبر الموجز، كالتالي:

  • 1 جنيه ذهب: 29,840 جنيه مصري
  • 5 جنيه ذهب: 149,200 جنيه مصري
  • 10 جنيه ذهب: 298,400 جنيه مصري
  • 15 جنيه ذهب: 447,600 جنيه مصري
  • 20 جنيه ذهب: 596,800 جنيه مصري
  • 25 جنيه ذهب: 746,000 جنيه مصري
  • 50 جنيه ذهب: 1,492,000 جنيه مصري
  • 100 جنيه ذهب: 2,984,000 جنيه مصري
  • 250 جنيه ذهب: 7,460,000 جنيه مصري
  • 500 جنيه ذهب: 14,920,000 جنيه مصري
لا يفوتك

استقرار أسعار الذهب محليًا وانخفاضها عالميًا اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار.. وصل لكام

يعتبر الجنيه الذهب من الأصول الاستثمارية التي تلقى إقبالًا كبيرًا من المستثمرين والمواطنين في مصر، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في أسعار الذهب عالمياً.

أسعار سبائك الذهب في مصر 

  • سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24: بلغ سعرها 21,670.00 جنيه مصري.
  • سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24: سعرها 43,340.00 جنيه مصري.
  • سبيكة ذهب 50 جرام من جولد إيرا: بلغ سعرها 216,700.00 جنيه مصري.
  • سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24: سعرها 433,400.00 جنيه مصري.
  • سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24: يتم تداولها بسعر 4,304,000.00 جنيه مصري.
  • سبيكة ذهب 500 جرام عيار 24: سعرها 2,152,500.00 جنيه مصري.

أسعار الذهب اليوم

جرام عيار 24:

  • سعر الشراء: 4274 جنيه
  • سعر البيع: 4251 جنيه

جرام عيار 22:

  • سعر الشراء: 3918 جنيه
  • سعر البيع: 3897 جنيه

جرام عيار 21:

  • سعر الشراء: 3740 جنيه
  • سعر البيع: 3720 جنيه

جرام عيار 18:

  • سعر الشراء: 3206 جنيه
  • سعر البيع: 3189 جنيه

جرام عيار 14:

  • سعر الشراء: 2493 جنيه
  • سعر البيع: 2479 جنيه

الدولار:

  • سعر الشراء: 50.89 جنيه
  • سعر البيع: 50.39 جنيه

الأونصة:

  • سعر الشراء: 2626 جنيه
  • سعر البيع: 2625.5 جنيه

الجنيه الذهب:

  • سعر الشراء: 29920 جنيه
  • سعر البيع: 29900 جنيه

إقرأ ايضا

سعر جرام الفضة عيار 925 اليوم الجمعة 27-12-2024 في المحلات
العملات الأجنبية.. سعر الدولار اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

لا يفوتك

حوادثها كتير.. حماية المستهلك يحذر المواطنين من شراء هذه السيارات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك وصل كام آخر أيام السنة

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 31 دبيمبر 2024 مقابل الجنيه

تم نسخ الرابط