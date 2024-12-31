استقرار أسعار الذهب محليًا وانخفاضها عالميًا اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024، استقرارًا ملحوظًا في السوق المحلية المصرية، بينما سجلت انخفاضًا طفيفًا في الأسواق العالمية. يأتي ذلك بالتزامن مع ترقب المستثمرين لصدور بيانات اقتصادية أمريكية هامة خلال الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى توقعات بعودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عام 2025، مما يثير تساؤلات حول السياسات الاقتصادية المستقبلية.

وتوضح الموجز فيما اسعار الذهب اليوم محليا وعالمياً

أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية اليوم

استقرت أسعار الذهب في مصر بحسب الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، حيث جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: سجل 4251 جنيهًا، للشراء و 4233 جنيهًا للبيع دون احتساب المصنعية والدمغة والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ 3720 جنيهًا للشراء، 3705 جنيهًا للبيع ويعد الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 18: سجل 3189 جنيهات للشراء و3177 جنيهًا للبيع

سعر الجنيه الذهب: وصل إلى 29,920 جنيهًا.

اسعار الذهب



أسعار الذهب عالميًا اليوم

المعاملات الفورية: تراجعت بنسبة 0.1% لتسجل 2618.99 دولارًا للأوقية.

العقود الآجلة: استقرت عند 2632.30 دولارًا للأوقية.



التراجع الطفيف في الأسعار العالمية يأتي بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، التي أشار فيها إلى الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة، مما أثر على معنويات المستثمرين وزاد من تقلب أسعار الذهب.

توقعات أسعار الذهب عالميًا

من المتوقع أن يشهد سوق الذهب العالمي مزيدًا من التقلبات مع انتظار المستثمرين صدور عدة بيانات اقتصادية

أمريكية مهمة هذا الأسبوع، أبرزها:

1. تقرير الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة.



2. تقرير التوظيف ADP.



3. محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.



4. تقرير التوظيف الشهري.

أداء الذهب خلال عام 2024

حقق الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث سجل زيادة بنسبة 27% على مدار العام، وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها التاريخية عند 2790.15 دولارًا للأوقية في 31 أكتوبر الماضي، يعود هذا الارتفاع إلى توقعات الأسواق بحدوث تغييرات سياسية واقتصادية كبيرة في عام 2025، تشمل تعديلات في التعريفات الجمركية والضرائب، بالإضافة إلى إلغاء بعض القيود التنظيمية.

الذهب كملاذ آمن

رغم التذبذب في أسعار الذهب عالميًا، لا يزال المعدن الأصفر وجهة استثمارية مفضلة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. ومع ترقب الأحداث السياسية والاقتصادية، من المتوقع أن تظل أسعار الذهب محور اهتمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

يعد الذهب ملاذًا آمنًا لحفظ القيمة، خاصة مع التوقعات بتغيرات كبيرة في السياسات الاقتصادية العالمية خلال العام المقبل.



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