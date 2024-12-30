أسعار الذهب اليوم الأثنين 30 ديسمبر 2024 في مصر..تراجع محلي واستقرار عالمي
شهدت أسعار الذهب اليوم الأثنين، 30 ديسمبر 2024، استقرارًا على المستوى العالمي مع تراجع طفيف في السوق المحلية، متأثرة بعوامل داخلية مثل سعر صرف الدولار والتكاليف الإضافية المفروضة على الذهب، ويبلغ سعر الأوقية عالميًا حوالي 2622.18 دولار، ما يعادل 133,358.59 جنيه مصري.
وتبين الموجز فيما يلي أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم في مصر
تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية مقارنةً بالأيام السابقة، وسجلت الأسعار وفقًا للعيارات المختلفة كالتالي:
عيار 24:
سعر البيع: 4248 جنيه
سعر الشراء: 4261 جنيه
عيار 22:
سعر البيع: 3895 جنيه
سعر الشراء: 3906 جنيه
عيار 21 (الأكثر تداولًا):
سعر البيع: 3718 جنيه
سعر الشراء: 3728 جنيه
عيار 18:
سعر البيع: 3186 جنيه
سعر الشراء: 3195 جنيه
عيار 14:
سعر البيع: 2477 جنيه
سعر الشراء: 2485 جنيه
سعر الجنيه الذهب والكيلو
جنيه الذهب (8 جرامات عيار 21): 30,013.03 جنيه بيعًا، و29,840 جنيه شراءً.
كيلو الذهب: 4,287,575.03 جنيه بيعًا.
مقارنة أسعار الذهب محليًا وعالميًا
تظهر الفروق الواضحة بين الأسعار المحلية والعالمية نتيجة الضرائب والتكاليف المضافة في الأسواق المصرية. على سبيل المثال:
جرام عيار 24 عالميًا: 84.30 دولار، بينما محليًا يبلغ 4287.58 جنيه.
جرام عيار 21 عالميًا: 73.77 دولار، بينما محليًا يصل إلى 3751.63 جنيه.
أهم الفروق بين أعيرة الذهب
النقاء: يرتفع نقاء الذهب مع ارتفاع العيار، حيث يُعتبر عيار 24 أنقى وأغلى.
المتانة: الأعيرة المنخفضة مثل 18 و14 أكثر صلابة من الأعيرة العالية.
اللون: يميل عيار 24 إلى اللون الأصفر الفاتح، بينما الأعيرة الأقل تميل إلى درجات أغمق.
الاستخدام: تُفضل الأعيرة العالية للاستثمار مثل السبائك، بينما تُستخدم الأعيرة المنخفضة في صناعة المجوهرات اليومية.
كيف تختار العيار المناسب؟
للاستثمار: يُفضل اختيار عيار 24 أو السبائك الذهبية.
للاستخدام اليومي: يُنصح بشراء عيار 21 أو 18 لمتانتهما.
للمجوهرات الاقتصادية: عيار 14 أو 12 خيار مناسب من حيث التكلفة.
نصيحة للمستثمرين
مع استقرار الأسعار العالمية وتراجعها محليًا، قد يكون الوقت مناسبًا للاستثمار في السبائك أو الجنيهات الذهبية لتحقيق أرباح مستقبلية عند ارتفاع الأسعار.
تذكر دائمًا متابعة السوق يوميًا للحصول على أفضل الأسعار.
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