المعدن الأصفر.. سعر الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء 31-12-2024
شهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31-12- 2024 خلال تعاملاته الصباحية ارتفاع نسبي في أسعار الذهب ليصل لـ 11.5 جنيه.
لذا يستعرض الموجز فيما يلي أسعار الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024، لآخر تحديث لموقع "إي صاغة"، على النحو التالي:
سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 3171.5 جنيه للبيع، و3188.5 جنيه للشراء، ليرتفع سعره نحو 8.5 جنيه، وهو يعتبر المفضل بين الشباب والمستخدم في المشغولات ذات الطابع العصري.
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024
بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3720 جنيهًا للبيع، و3700 جينهًا، ليسجل هبوط نحو 10 جنيه.
سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024
وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم إلى 4251.5 جنيه للبيع، و4228.5جنيه للشراء، ليسجل هبوط نحو 11.5جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 14
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم عند 2480 جنيهًا للبيع، و 2466.75 جنيه للشراء، بانخفاض وصل نحو 6.75 جنيه.
سعر الجنيه الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 نحو 29760 جنيهًا.
سعر السبائك اليوم
- سبيكة ذهب 1 جرام 5,184
- سبيكة الذهب 2.5 جرام 12,371
- سبيكة الذهب 5 جرام 24,507
- جنيه الذهب 8 جرام عيار 21 39,588
- جنيه الذهب 8 جرام عيار 22 41,473
- جنيه الذهب 8 جرام عيار 24 45,243
- سبيكة الذهب 10 جرام 48,448
- سبيكة الذهب 20 جرام 96,236
- سبيكة الذهب 50 جرام 238,940
- سبيكة الذهب 100 جرام 476,936
- سبيكة الذهب 500 جرام 2,377,142
- سبيكة الذهب كيلو واحد 4,745,800
- سبيكة الذهب نصف أونصة 74,978
- سبيكة الذهب أونصة 149,223
- سبيكة الذهب اليوم تولة 56,508
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