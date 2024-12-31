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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

المعدن الأصفر.. سعر الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء 31-12-2024

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

شهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31-12- 2024 خلال تعاملاته الصباحية ارتفاع نسبي في أسعار الذهب ليصل لـ 11.5 جنيه.

لذا يستعرض الموجز فيما يلي أسعار الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024، لآخر تحديث لموقع "إي صاغة"، على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 3171.5 جنيه للبيع، و3188.5  جنيه للشراء، ليرتفع سعره نحو 8.5 جنيه، وهو يعتبر المفضل بين الشباب والمستخدم في المشغولات ذات الطابع العصري.

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تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3720 جنيهًا للبيع، و3700 جينهًا، ليسجل هبوط نحو 10 جنيه. 

‎سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم إلى 4251.5  جنيه للبيع، و4228.5جنيه للشراء، ليسجل هبوط نحو 11.5جنيه.

سعر الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 14

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم عند 2480 جنيهًا للبيع، و  2466.75 جنيه للشراء، بانخفاض وصل نحو 6.75 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 نحو 29760 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سعر السبائك اليوم

  • سبيكة ذهب 1 جرام   5,184
  • سبيكة الذهب 2.5 جرام     12,371
  • سبيكة الذهب 5 جرام  24,507
  • جنيه الذهب 8 جرام عيار 21     39,588
  • جنيه الذهب 8 جرام عيار 22     41,473
  • جنيه الذهب 8 جرام عيار 24     45,243
  • سبيكة الذهب 10 جرام 48,448
  • سبيكة الذهب 20 جرام 96,236
سعر السبائك اليوم
  • سبيكة الذهب 50 جرام 238,940
  • سبيكة الذهب 100 جرام    476,936
  • سبيكة الذهب 500 جرام    2,377,142
  • سبيكة الذهب كيلو واحد     4,745,800
  • سبيكة الذهب نصف أونصة 74,978
  • سبيكة الذهب أونصة   149,223
  • سبيكة الذهب اليوم تولة     56,508

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