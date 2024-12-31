المعدن الأصفر.. سعر الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء 31-12-2024

شهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31-12- 2024 خلال تعاملاته الصباحية ارتفاع نسبي في أسعار الذهب ليصل لـ 11.5 جنيه.

لذا يستعرض الموجز فيما يلي أسعار الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024، لآخر تحديث لموقع "إي صاغة"، على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 3171.5 جنيه للبيع، و3188.5 جنيه للشراء، ليرتفع سعره نحو 8.5 جنيه، وهو يعتبر المفضل بين الشباب والمستخدم في المشغولات ذات الطابع العصري.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3720 جنيهًا للبيع، و3700 جينهًا، ليسجل هبوط نحو 10 جنيه.

‎سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم إلى 4251.5 جنيه للبيع، و4228.5جنيه للشراء، ليسجل هبوط نحو 11.5جنيه.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 14

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم عند 2480 جنيهًا للبيع، و 2466.75 جنيه للشراء، بانخفاض وصل نحو 6.75 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 نحو 29760 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سعر السبائك اليوم

سبيكة ذهب 1 جرام 5,184

سبيكة الذهب 2.5 جرام 12,371

سبيكة الذهب 5 جرام 24,507

جنيه الذهب 8 جرام عيار 21 39,588

جنيه الذهب 8 جرام عيار 22 41,473

جنيه الذهب 8 جرام عيار 24 45,243

سبيكة الذهب 10 جرام 48,448

سبيكة الذهب 20 جرام 96,236

سعر السبائك اليوم

سبيكة الذهب 50 جرام 238,940

سبيكة الذهب 100 جرام 476,936

سبيكة الذهب 500 جرام 2,377,142

سبيكة الذهب كيلو واحد 4,745,800

سبيكة الذهب نصف أونصة 74,978

سبيكة الذهب أونصة 149,223

سبيكة الذهب اليوم تولة 56,508

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