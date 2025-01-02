رقم خدمة عملاء بنك ناصر 2025.. استعلامات ومساعدات اجتماعية مباشرة

يعد بنك ناصر من أهم المؤسسات الرائدة التي تعمل على تقديم الدعم الاجتماعي والمساعدات في المجمتع، وهدفه هو تحسين المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا وذلك عن طريق توفير مجموعة متنوعة من المساعدات الاجتماعية والخدمات المالية.

حيث أن رقم خدمة عملاء بنك ناصر هو خدمة تم تخصيصها من قبل البنك للرد على جميع استفسارات العملاء، وهو أحد الخدمات الهامة المقدمة من بنك ناصر، وتعتبر تطور البنك ومدى سعيه لتوفير جميع طرق والراحة لعملائه.

لذلك يستعرض الموجز، فيما يلي، طريقة التواصل مع خدمة عملاء بنك ناصر لجميع الفروع.

كيفية التواصل مع خدمة عملاء بنك ناصر

هناك الكثير من طرق التواصل مع خدمة عملاء بنك ناصر، والتي جاءت على النحو التالي:

رقم الخط الساخن لبنك ناصر الاجتماعي والدعم الفني هو: 16868.

للتواصل مع خدمة عملاء بنك ناصر من خارج مصر يمكنك أن تتصل على الرقم: +2016868.

رقم خدمة عملاء بنك ناصر الاجتماعي هو: 0225599521.

كما يوجد مجموعة من أرقام خدمة عملاء بنك ناصر للخط الأرضي:

الأرقام: 0222736609 – 0222736630.

ويمكنك أيضًا أن نتواصل من خلال الموقع الإلكتروني، مع خدمة عملاء البنك من هنا.

أو القيام بإرسال الشكاوى تكون من خلال البريد الإلكتروني أيضًا، من هنا .

رقم خدمة عملاء بنك ناصر

فروع بنك ناصر الاجتماعي بالقاهرة

يوجد مجموعة من الفروع المختلفة لبنك ناصر الاجتماعي في القاهرة وسوف نعرض هذه الفروع من خلال الجدول التالي:

رقم خدمة العملاء 16868: فرع الهرم- شارع حسن محمد أمام كايرو مول

رقم خدمة العملاء 0228170322: فرع حلوان - مساكن الزلزال بعين حلوان

رقم خدمة العملاء 0224527172: فرع الزيتون - شارع العزيز بالله في الزيتون بالقاهرة

رقم خدمة العملاء 0223924625: فرع وسط البلد- شارع قصر النيل بوسط البلد في محافظة القاهرة

رقم خدمة العملاء 0233451943: فرع المهندسين - شارع الدكتور المحروقي بالمهندسين

رقم خدمة العملاء 0235689589: فرع الجيزة - شارع صلاح سالم، بمحافظة الجيزة

رقم خدمة العملاء0238311401: فرع السادس من أكتوبر- المنطقة الصناعية الرابعة في منطقة البنوك في مدينة 6 أكتوبر.

رقم خدمة العملاء 16868: فرع شبرا الخيمة جامعة عين شمس أسفل كوبري أحمد عرابي، خلف كلية الزراعة، شبرا الخيمة في محافظة القليوبية

رقم خدمة العملاء 0228452349: فرع المقطم ميدان النافورة بالهضبة الوسطى بالمقطم

رقم خدمة عملاء بنك ناصر

رقم خدمة عملاء بنك ناصر أسيوط

رقم خدمة العملاء 2088228624718: فرع أسيوط في 60 شارع صلاح سالم، أبراج النيل، اسيوط.

رقم خدمة عملاء بنك ناصر السويس

رقم خدمة العملاء 20623330089/81: السويس يوجد فرع السويس التابع لبنك ناصر في 6شارع البر في شارع الجيش، السويس.

رقم خدمة عملاء بنك ناصر

رقم خدمة عملاء بنك ناصر الاجتماعي المينا

هنالك مجموعة من الفروع التابعة لبنك ناصر المينا والتي جاءت كالتالي:

رقم خدمة العملاء 0862363955: المينا أرض سلطان- العنوان 5 عمارات الشمال، شارع طه حسين،

رقم خدمة العملاء 0862014111: المينا دير مواس- العنوان أمام مستشفى دير مواس المركزي.

رقم خدمة العملاء 0863556099: المينا مغاغة- العنوان عمارات الفشنيى.

رقم خدمة العملاء 0862391228: المينا مبنى - العنوان قرية بني محمد سلطان.

رقم خدمة العملاء 0863927111: المينا مطاوى - العنوان قرية أبو عزيز.

رقم خدمة عملاء بنك ناصر

مساعدات بنك ناصر الإجتماعي

تم تحديد مجموعة من الفئات المستحقة التي يمكن أن يحصلوا على الدعم الذي يقدمه بنك ناصر الاجتماعي، وسوف نعرض عن هذه الفئات من خلال الفقرة التالية:

الأيتام.

أسرة المريض وأسرة المعاق.

الأسر التي تعرضت إلى الحوادث والنكبات.

الأسرة التي يوجد لديها فرد يحتاج إلى إجراء العمليات جراحية كبرى

الأسرة التي تكون في حاجة ملحة إلى توصيل مياه الشرب نقية بمنزلها.

الأسرة التي يوجد لديها أبناء حديثي الولادة.

الأسرة التي تعولها امرأة إذا كانت ” الأرملة – المطلقة – أسرة المسجون– مهجورة العائل”.

الشخص الحاصل على شهادة محو الامية أو الذي أنهى التعليم الجامعي أو التعليم فوق المتوسط.

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