الآن كيفية التقديم على منحة بنك ناصر للمعاقين خطوة بخطوة

منحة بنك ناصر للمعاقين .. "تعد منحة بنك ناصر للمعاقين خطوة مهمة نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل حياتهم. تقدم هذه المنحة دعماً مالياً قيماً يساعدهم على الحصول على الأجهزة التعويضية والتكنولوجيا المساعدة التي يحتاجونها.

منحة بنك ناصر للمعاقين

يقدم لكم موقع الموجز، منحة بنك ناصر للمعاقين، حيث "يسعى بنك ناصر جاهداً إلى تقديم الدعم اللازم للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال توفير العديد من الخدمات والبرامج، ومن أهمها منحة بنك ناصر للمعاقين.

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هذه المنحة تهدف إلى مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على تجاوز التحديات التي يواجهونها والعيش حياة كريمة. تعرف على تفاصيل هذه المنحة وكيفية الاستفادة منها."

منحة بنك ناصر للمعاقين

خدمات بنك ناصر الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة

- طلب الحصول على وحدة سكنية حالات قاسية/أشخاص ذوي إعاقة.

- طلب استخراج ترخيص مزاولة حرفة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

- إصدار بطاقة إثبات شخصية لمعاق.

- استمارة فحص طبي لطالبي المساعدات الضمانية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

- طلب الحصول على معاش كرامة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

- طلب استخراج شهادة قيد (كعب عمل) للأشخاص ذوي الإعاقة.

- طلب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

- طلب التحاق بمركز رياضي للأشخاص ذوي الإعاقة.

- الحصول على رخصة قيادة سيارة خاصة أو دراجة نارية للأشخاص ذوي الإعاقة.

- التقدم للصف الأول الابتدائي (صم).

- التقدم للصف الأول الابتدائي (ضعاف السمع).

- التقدم لرياض الأطفال (الأطفال ذوي الإعاقة البصرية وضعاف البصر).

- التقدم للصف الأول الابتدائي (الأطفال ذوي الإعاقة البصرية وضعاف البصر).

- إصدار بطاقة إثبات شخصية لمعاق كفيف.

- التقدم لمدارس وفصول التربية الفكرية بالحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسي للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

- الالتحاق بدار حضانة للأطفال ذوي الإعاقة.

- طلب استخراج شهادة قياس مستوى المهارة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- طلب الإعفاء من رسوم العلاج الطبيعي للأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز العلاج الطبيعي.

- طلب الحصول على خدمات مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

- طلب مساعدة مالية لأصحاب المعاشات / طلبة الجامعات / المعاقين.

- طلب صرف الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة.

- طلب تأهيل مهني للأشخاص ذوي الإعاقة.

- طلب شهادة تأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة للحالات المؤهلة دراسياً.

- طلب الحصول على سيارة مجهزة.

- طلب التحاق بمؤسسات التثقيف الفكري.

- صرف منحة دراسية للأفراد أو الأسر المستفيدين من المعاش الضماني.

- طلب الالتحاق بمراكز التكوين المهني للأشخاص ذوي الإعاقة.

- طلب التحاق بمركز التأهيل الشامل.

الأوراق المطلوبة لمنحة بنك ناصر للمعاقين 2024

تقديم البطاقة الشخصية الخاصة بالمتقدم.

إرفاق شهادة التقرير الطبي من إحدى المستشفيات الحكومية مع إرفاق حالة الإعاقة بالختم الخاص بذلك.

إرفاق بطاقة الخدمات المتكاملة.

إرفاق شهادة أحد الوالدين في حالة الوفاة.

شهادة التأهيل.

منحة بنك ناصر للمعاقين

كيفية التقديم على المنحة المقدمة

التوجه إلى بنك ناصر الإجتماعي.

وملء الاستمارة الخاصة بالبحث الاجتماعي.

بالإضافة إلى إرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة إلى الجهة المختصة.

وسوف يتم الرد في حالة الإستحقاق من قبل الجهات المسؤولة.

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