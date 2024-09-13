خطوات الحصول على مساعدات نقدية من بنك ناصر.. اعرف الاوراق والشروط المطلوبة

خطوات الحصول على مساعدات نقدية من بنك ناصر.. بنك ناصر الاجتماعي هو أحد البنوك المصرية التي تقدم مجموعة من المساعدات النقدية والعينية للأسر الأكثر احتياجًا، وذلك بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية. تهدف هذه المساعدات إلى دعم الفئات المستضعفة وتمكينها من تلبية احتياجاتها الأساسي.

خطوات الحصول على مساعدات نقدية من بنك ناصر

يقدم لكم موقع الموجز، خطوات الحصول على مساعدات نقدية من بنك ناصر، وذلك في إطار خدماتها اليومية، لكل مايهم القراء.

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الفئات المستحقة لمساعدات مالية من بنك ناصر الاجتماعي:

أسرة المريض.

أسرة تعولها امرأة «أرملة - مطلقة - زوجة مسجون - من هجرها عائلها».

الأيتام.

أسرة المعاق.

أسرة لديها فرد يحتاج إلى إجراء عملية جراحية كبرى.

أسرة لديها طالب جامعي، وغير قادر على سداد المصروفات الدراسية الجامعية، ومشروعات التخرج النهائية.

أسر تعرضت لحوادث وفواجع طارئة كبرى.

أسرة لديها أبناء ضمن الأطفال المبتسرين.

أسرة تحتاج توصيل مياة الشرب نقية بمنزلها بصورة عاجلة.

شروط الحصول على مساعدات مالية من بنك ناصر الاجتماعي

أن تكون الأسرة في حالة عوز وغير قادرة على تلبية إحتياجاتها الأساسية.

أن يعجز دخل الأسرة عن مواجهة الأعباء المعيشية والاجتماعية والصحية الصعبة.

إجراء البنك بحث اجتماعي، تثبتها المستندات المؤيدة للفئات الأولى بصرف الدعم المالي.

إجراءات الحصول على دعم مالي من بنك ناصر

توجه العميل إلى فرع البنك الأقرب من محل سكنه.

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تقديم نموذج طلب الحصول على المساعدة.

توفير صور بطاقات الرقم القومي «سارية» لأفراد الأسرة، مع توافر أصول البطاقات.

إجراء البنك نموذج بحث اجتماعي، مختوم من وزارة التضامن.

تقرير طبي مختوم من مستشفى حكومية.

بيان مفردات المرتب، أو خطاب الهيئة القومية للمعاشات الحكومية، أو خطاب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية «قطاع عام وخاص».

بيان معتمد من شئون الطلبة من الكلية أو المعهد الملتحق به الطالب.

شهادة ميلاد الطفل المبتسر بالإضافة إلى تقرير طبي من المستشفى بحالته الصحية ومدة أقامه الطفل بالحضانة.

عقد إيجار أو ملكية للمنزل المراد توصيل مياه الشرب النظيفة له، بالإضافة إلى مقايسة من شركة المياه.

محضر الشرطة إضافة إلى تقرير النيابة العامة، في الأسر التي تعرضت للحوادث أو الطوارئ.

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