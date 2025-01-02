ما هي حقيقة العطل المفاجئ في إنستاباي Instapay ووقف خدمات التحويل

إنستاباي Instapay.. تعطلت خدمات تطبيق إنستاباي Instapay بشكل مفاجئ في أول يناير 2025، مما تسبب في إرباك العديد من المستخدمين الذين عجزوا عن إتمام التحويلات المالية المعتادة، كما شمل العطل صعوبة في الوصول إلى التطبيق للاستعلام عن الأرصدة أو إجراء التحويلات بين الحسابات المصرفية المرتبطة، وينشر "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



عطل يوقف السحب في تطبيق إنستاباي Instapay

ويعد تطبيق إنستاباي Instapay واحداً من أبرز التطبيقات المصرفية في مصر، حيث يتيح للمستخدمين إجراء تحويلات مالية وسحب الأرصدة بسهولة وسرعة، ويعتبر التطبيق خياراً شائعاً لدى شريحة واسعة من الأفراد بفضل واجهته البسيطة وقدرته على تسهيل العمليات المصرفية، من جهة أخرى، يتزايد اهتمام المستخدمين بالحدود الجديدة للسحب عبر إنستاباي داخل وخارج مصر، وذلك بعد قرار البنك المركزي.

حدود السحب في تطبيق إنستاباي Instapay

وفي سياق اخر، تتزايد تساؤلات المستخدمين بشأن حدود السحب من تطبيق إنستاباي، خاصة بعد تعديل الحد الأقصى للمعاملات اليومية والشهرية، بالإضافة إلى الحد الأقصى للمعاملة الواحدة في التطبيق الرقمي، وفقًا للقواعد المنظمة لخدمات تطبيق المدفوعات اللحظية "إنستاباي" أو المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، وبناءً على آخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري.

كما تتراوح حدود السحب في تطبيق "إنستاباي" بين 70 ألف جنيه كحد أقصى للمعاملة الواحدة، و120 ألف جنيه كحد أقصى للمعاملات اليومية، أما على مستوى السحب الشهري، فلا يجب أن يتجاوز المبلغ الإجمالي 400 ألف جنيه عبر التطبيق الرقمي، وذلك وفقًا للكتاب الدوري المنشور على الموقع الرسمي للبنك المركزي.

تطبيق انستاباي

ومن جانبه، أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق خدمة جديدة لتحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر تطبيق "إنستاباي"، وهو ما أثار اهتمام المصريين المقيمين بالخارج وزاد من تساؤلاتهم حول الدول التي يمكن التحويل منها، بالإضافة إلى البنوك وشركات الصرافة الوسيطة التي تدعم هذه الخدمة.

تعد هذه الخدمة الجديدة خطوة مهمة نحو تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، حيث توفر للمستخدمين إمكانية استقبال الأموال بشكل لحظي على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، دون التقيد بساعات العمل الرسمية.

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